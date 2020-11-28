南韓也有類似台灣NCC的組織，叫做韓國廣播通訊委員會（KCC）。隸屬青瓦台管轄。委員由委員長、副委員長共5人組成，其中3人為文在寅和執政黨推薦的「自己人」，反對黨僅占2人。表面上包裝成很民主的獨立機構，但一般韓人認為，其實就是執行上級命令的官方組織。

甫於10月30日，KCC依據金融公司和檢方調查報告，突然決議每日放送電視台（MBN）停播6個月處分。引起南韓各界的熱烈撻伐後，KCC於本月30日核准有效期日截止前的27日KCC臨時組成學者專家13人審查委員會重新審查後，予以「有條件性的通過延長3年」，讓MBN起死回生。

KCC不僅依法於上個月23日先行公開舉行聽證會，讓一般民眾直接參與發表不同意見，並自11月3日起將審查委員13人集體關在一處4天3夜共同集思廣益，俾求審查公平、公正，其間不准審查委員與外界有任何接觸。

KCC原先自以為，處分有法有據。2010年，KCC核准設立MBN時的最重要條件之一是，資金最少要達到3000億韓元，當時MBN卻稱可以募集3900億多元，結果查出是利用該公司員工20多人名義非法轉投資方式充當及涉嫌操作會計。看起來KCC理直氣壯。惟南韓專家學者認為該處分有政治力介入的痕跡。給南韓民眾印象是，因為MBN播放批評政府的新聞，所以得罪了總統文在寅。

日前，首爾大學言論情報學系教授尹錫民在《朝鮮日報》專欄〈質問KCC存在的理由〉一文中指出，KCC在政府權力威脅之下，若無法堅守電視台的獨立及言論自由，自甘成為權力機關任意萎縮電視台，其實就是侵害新聞自由的憲法價值，也等同正面否定KCC本身存在的理由。

此次KCC「先處分後救濟」方式著眼在MBN提出的公司經營透明性方案及追加改善計畫履行意志等，其中，最重要的優先考慮因素是，倘若KCC關閉MBN電視台6個月，將影響廣大觀眾的損失後果，作為通過再審的重要依據。

說實話，比起KCC對MBN的原先處分的「認錯」及另行採取緊急救濟，此次NCC關閉中天電視台的蠻橫作為，根本就是無法無天。尤其，不予換照所提出的4項理由，推給民眾檢舉，或只是疑惑而已，例如，原先主張「有中資」，後來卻提不出1項證據。KCC對MBN停播6個月處分都如此慎重，台灣NCC關閉中天卻簡直如同兒戲。

南韓學者提出的警告，KCC若不能保護電視台業者權益，就失去本身存在的意義。不就是告訴台灣NCC委員的警語嗎？

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）