國家通訊傳播委員會（NCC）不予中天電視台換照，引發嚴重的箝制言論與新聞自由爭議，但蔡總統和綠營毫無反省，繼續以各種理由為自己辯護，把關中天描繪成一場保衛台灣的戰爭，種種謬論不只背離事實，更對台灣的民主自由造成一步一步的侵害。誰愛台灣誰害台灣，歷史將作公斷。

毫無證據扣紅帽

NCC的獨立性如何，從之前台數科申請新聞台出爾反爾就可見一斑，砍掉中天電視，只是當政者透過NCC封殺異己媒體的全本大戲而已。近來綠營努力為關中天提出各種辯護，其實都只是以冠冕堂皇的理由，掩飾打擊異議的真相。

蔡英文總統說，資訊操縱是獨裁國家破壞民主國家的工具，利用我們的民主開放來影響選舉結果，並試圖利用我們的言論自由，將專制取代我們的民主體制。輿論走向的背後可能有外來力量操控，當然必須防範，但這和關異己媒體是兩件事。民眾必須清楚，沒有任何證據指出中天的新聞運作與大陸當局有任何金錢或指揮上的關連，想扣紅帽子，拿出證據再來說，否則就是惡毒抹黑，此行為本身就是違法的。所有指稱中天是紅媒的人，都已踩過了法律對人民名譽的保障線。

也有不少綠營聲音認為，由於台灣蒙受大陸的武力威脅，所以言論自由涉及了台灣的生存問題，不能讓大陸透過媒體享有台灣的言論空間。這意味著，言論自由的空間要服膺於國家安全之下，而何謂國家安全，則由民進黨政府來定義，如此一來，何種言論不影響國安，何種言論是為匪張目，由執政者說了算，而不是讓各種主張在開放多元的言論空間裡自由奔放，激發出論辯思考及更新的創見，最後由人民透過選票來決定政策。當權者成了老大哥，先幫你過濾掉據說有害國安其實是影響其政權控制力的異議媒體，這和威權時期的管制思想箝制言論有何不同？

綠營現在的詭辯有好幾個環節，一是把不予中天換照和言論自由切割，二是大力抹黑抹紅中天，三是強調言論自由不能讓大陸暗中操弄，所以不能不控管，不予中天換照其實是在保護台灣的言論自由。但這些論述似是實非，斷中天的頻道當然是在打壓言論自由，因為中天除了政策上和民進黨不同調，沒犯什麼危害台灣的大罪。言論自由不應被當權者拿捏在手上，新聞恰不恰當也不應由當權者來定義並懲罰，而且過程不透明、不受監督還標準不一。如此權力必會被濫用成政治工具，人民也失去了監督制衡當權者的武器。

NCC決策黑箱作業

現在，中天是被殺的雞，所有媒體及異議者都受到了警告，最後成就的是一言堂社會。以後打開電視，看到的都是民進黨政府為你精心挑選的聲音，因為每家電視台6年1次換照都落在NCC的手上，當然了，和民進黨關係密切的媒體大概不用擔心。

無國界記者組織在接受德國之音訪問時表示，關中天未必侵犯了新聞自由，沒有監管，自由會變成叢林法則，監管必須在民主的體系下進行，監管框架本身也需要接受合適的監督，且對自由的限制應嚴格限制在最小規模，NCC應提供公眾完整資料，說明中天執照延長可能對公眾利益造成什麼損害，相同的標準也應適用於不同政治色彩媒體的執照查核，NCC的監管和審查必須完全透明，向公眾公開中天過去6年違規的所有資料、具體證據，讓公眾能自行研判。但看看NCC決策的黑箱作業、自由心證與政治操作，何以讓人信服？

民進黨政府如果真的信仰民主價值，就要懂得對人民謙卑，明白憲法保障思想言論自由，人民有權表達及接收各種主張，當權者如果剝奪人民的表達權與接收資訊權，就是侵犯了憲法對人民權利的保障。唯有資訊充分，人民才能對執政者有理解、監督並作汰擇，對國家政策也能有全面性的思考。當權者把這個權力攬到自己手上，替人民篩掉不利於自己政權的資訊，既捂住異議者的嘴，又蒙住人民的眼，這還敢自誇民主典範，簡直笑掉人大牙。