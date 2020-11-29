接著說粉條。今日的粉條主要原料是地瓜，起初我以為粉條的出現在地瓜傳入中國之後。但錯了，地瓜之前，中國人是用綠豆或稻米做粉條。關於粉條的最早記載見於宋代《圖經本草》（成書於一○六一年）：綠豆「較赤小豆莢微小，有色鮮粒大者，皮薄粉多，有色暗粒小者，皮厚粉少，可作粥飯，可釀酒，可造粉為餌、蒸糕，瀝皮作索，為食中美物。」宋人筆記中還有文人嘲笑吃粉條狼狽模樣的敘述。

古人稱粉為斷腸羹

南宋初年，陳曄曾將城中流行的謔詞編集成帙，比如取笑饞客在席上吃粉條的情形，王季明有詞云：

「妙手庖人，搓得細如麻線。面兒白，心下黑，身長行短。驀地下來後，嚇出一身冷汗。這一場歡會，早危如累卵。便做羊肉臊子，勃推飣碗，終不似引盤美滿。舞萬遍，無心看，愁聽弦管。收盤盞，寸腸暗斷。」古人俗稱粉為斷腸羹，所以「寸腸暗斷」也。《東京夢華錄》卷二〈州橋夜市〉記錄北宋東京的夜市時，提到諸多食物中有一道叫「麻飲細粉」，應該是摻有細粉的簽菜。細粉一詞今日開封人還在使用，也就是粉條的小名。

總之若要追溯，估計北宋就有粉條了，用稻米或綠豆製作，因為那時地瓜還未傳入，地瓜大概是十六世紀末明朝萬曆年間傳入的。

最後說一下黃粱飯，也就是糜子舂製成的米飯，糜米一般用來燜米飯，小米一般用來熬稀飯，兩者不一樣，所以黃粱飯不是小米做成的飯。黃粱飯之所以出名與黃粱一夢有關，典出唐代沈既濟的小說《枕中記》。落魄讀書人盧生在邯鄲客棧裡向道士呂翁述說自己的不得志，當時店家正在蒸黃粱做飯，呂翁給了盧生一個瓷枕，告訴他枕著睡覺可以滿足功名成就，盧生照辦，果然在夢中出將入相，富貴至極。一覺醒來，店家的黃粱飯還未蒸熟。黃粱飯本是百姓家的普通主食，卻因為這個典故而鍍了金，大放異彩。

現在來個急轉彎，美食暫且打住，簡單討論一下《西遊記》的版本問題。

我曾聽趙國棟先生說，《西遊記》最早的版本是從開封周王府刊印並流傳出來的。明萬曆年間的盛於斯在《休庵影語》說西遊記最早的版本「出自周邸」，其中涉及《西遊記》一事的〈西遊記誤〉詳細介紹了位於開封的周王府與《西遊記》最早版本的關係，是不可多得的歷史資料。《西遊記》中有一篇署名陳元之的序：「《西遊記》一書，不知其何人所為，或曰出今天潢何侯王之國，或曰出八公之徒，或曰出藩王自製。」也就是說，這本書可能是周藩自創。還有人考證書中真正的淮安方言僅有三處。趙國棟因此認為《西遊記》最初是先由開封的周王府傳出，再由開封人周如山攜書到江南刊刻，為開封人朱睦?所寫。《西遊記》中有許多開封方言，也可證明此書出於開封人之手。

再加上上述飲食剖析，不免發現《西遊記》寫的並不是淮安菜，恰恰大多是開封菜，而且是好多流傳至今的菜餚。開封依然「活化」著諸多古典名菜，從宋到明，傳承有序。

吃人嘴軟 武松收拾蔣門神

少年時讀施耐庵《水滸傳》，看到的是綠林好漢的打打殺殺和快意恩仇。

中年之後再看，卻是滿眼生活畫卷，人情世故、風俗習慣、衣食住行。雖然有朱貴、孫二娘等「重口味」的綠林人物，更多的仍是北宋的社會生活長卷。

據《中國筵席宴會大典》統計，《水滸傳》中寫了各種酒樓、茶坊六十八家，各種宴席近三十例，醉態二十七種，涉及酒和飲酒的場面共計一百一十二回，真正是一個饕客的世界。離不開吃喝的古典文學名著，正是文學源於生活的重要證據。

梁山好漢行走江湖，所到之處無非一般家庭，很少有官府衙門的招待，讓我們能從書中翻揀出大宋普通百姓的待客宴。話說好漢們打了勝仗，離開石碣村，徑投梁山泊。來到李家道口的朱貴酒館，吳用將投梁山泊之事與朱貴說了，朱貴大喜。這朱貴是梁山的諜報人員，他一面叫酒保安排酒食，招待眾人；一面用響箭射向對岸，通報寨裡。第二天，晁蓋、公孫勝等人上山，王倫領著一班頭領出關迎接。為了接風，「宰了兩頭黃牛、十隻羊，大吹大擂筵席。」山寨宰了羊，大奏禮樂、大吹管樂、大擂金鼓。羊在北宋是貴重食材，普通百姓吃不起，山寨裡竟然一下子用了十隻羊招待賓客，可見規格之高。

再來看看武松被安排在安平寨牢城營的單間時，接連幾天，施恩都以不同的飯菜熱情招待，搞得他心生疑惑。先是送來點心、酒、肉和汁，接著再頂一個盒子來，是幾般菜蔬，一大鏇酒，一大盤煎肉，一碗魚羹，一大碗飯。第二天又是「取出菜蔬下飯，一大碗肉湯，一大碗飯。吃罷，又是一盞茶」。接著又是「排下四盤果子，一隻熟雞，又有許多蒸卷兒」。吃人家的嘴軟，武松最終按照施恩的意思，收拾了蔣門神。

我們不分析人物，武松吃的飯菜卻正如《東京夢華錄》所記載的，講究吃飯的宋人不但有點心，還有果子，而且是「四盤果子」。熟雞好理解，蒸卷兒可能就是蒸花捲。豫東鄉村把方饃稱為「卷子」，圓饃稱為「饅頭」。蒸卷兒應該是類似油絲卷之類的麵食。（待續）