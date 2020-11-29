電動車股價大漲，上周大陸蔚來汽車成為大陸市值最高的車企，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克一舉超越微軟創辦人比爾蓋茲成為全球第二大富人，顯示資本市場認為電動車已成未來產業新趨勢，特別是在拜登當選美國總統之後，綠色能源或成全球共識。

蔚來汽車（NIO），是大陸的電動汽車品牌，2018年9月在紐約證券交易所上市，截至11月27日美股收盤，蔚來汽車總市值為728.4億美元，超越比亞迪和上汽集團成為大陸市值最高的車企。目前蔚來汽車實際在大陸車市占率並不大，2019年蔚來銷售了2萬輛左右的電動車，今年前2季則為12206輛，主要是反映投資人對於大陸電動車市場潛力的想像。

傳統車企也亟思轉型電動車，如上汽集團，是一家和美國通用、德國大眾（VW）等國際汽車品牌合資公司，在大陸製造、銷售傳統汽車，日前宣布將和阿里巴巴合作投資智慧電動車。

美國的電動車公司特斯拉，截至27日美股收盤，股價上漲了11.76美元，收於585.76美元，特斯拉市值達到5552億美元，成為美國市值第6大公司，前面美股市值5大公司分別是蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌和臉書，馬斯克成為全球第二大富翁，身價僅次於亞馬遜創辦人貝佐斯。

特斯拉今年中已成為全球市值最大車企，大陸是其重要市場，在上海製造的Model 3汽車已經運往比利時，將在德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士等歐洲國家銷售。特斯拉預估於2021年在上海工廠生產55萬輛電動車，其中約11萬輛運往歐洲。

根據拜登的政見，將於4年推出2兆美元的綠色新政，重返《巴黎氣候協定》，預估建置5億組太陽能板以及6萬組風電渦輪，並大力推動能源汽車產業，將在美國建置50萬座電動車充電椿以及採購300萬台新能源車，電動車後市看好。