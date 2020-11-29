快評》豬大腸與學霸王 19:092020/11/29 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院27日院會，行政院長蘇貞昌上台施政報告時，國民黨立委鄭麗文（左下）將整桶豬內臟倒在發言台上。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中表示，市場會自主標示萊劑。言下之意是政府不打算管這事情，難怪在野的國民黨在立法院上演豬大腸亂飛的腥臭大戰。 萊豬爭議，最大的問題是執政黨的心態。民進黨立委高嘉瑜質詢外交部次長曾厚仁，國人才知道原來萊豬進口是台灣主動獻殷勤。所以丁怡銘才膽敢拿萊牛修理台北市長柯文哲和牛肉麵業者；以及陳時中傲慢不管！ 當項羽敗軍猶念與虞姬生離死別，毛澤東曾愴然「不可沽名學霸王」。台灣在野黨也應該拿出守護國人健康的堅定態度，不能感情用事。 #快評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高通新5G手機晶片 可望亮相 04:102020/11/29 專題周報 NBA》名嘴：柯瑞是比詹姆斯更棒的隊友 12:132020/11/29 體育 機車族注意！台灣大道2段機慢車道30日起全路段封閉燙平 16:552020/11/29 生活 NBA》球爸再出狂言：黃蜂找我3個兒子就奪冠 10:042020/11/29 體育 俄國疫苗競賽不輸人 04:102020/11/29 專題周報 外資主導 大四喜行情發威 04:102020/11/29 財經要聞 霓虹派對啤酒花園 讓市民嗨翻 04:102020/11/29 地方新聞 快炒100吃出廚師功力 04:102020/11/29 時尚消費 2天湧10萬人 台南最美「森山市集」擠到寸步難行 17:022020/11/29 生活 張文綺姊弟戀ing《街頭》聯誼阿伯超搞笑 04:102020/11/29 娛樂新聞 言論熱門新聞 快評》蔡英文的牌有毒 - 短評 - 言論 劉順達》看看南韓的NCC - 觀點 - 言論 兩岸危機偵測：胡勇》一廂情願的美國牌 - 名家 - 言論 大陸人在台灣》兩岸夾縫中失語的陸生 - 徵文 - 言論 旺報社評》改善美中關係需水磨功夫 - 旺報社評 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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