衛福部長陳時中表示，市場會自主標示萊劑。言下之意是政府不打算管這事情，難怪在野的國民黨在立法院上演豬大腸亂飛的腥臭大戰。

萊豬爭議，最大的問題是執政黨的心態。民進黨立委高嘉瑜質詢外交部次長曾厚仁，國人才知道原來萊豬進口是台灣主動獻殷勤。所以丁怡銘才膽敢拿萊牛修理台北市長柯文哲和牛肉麵業者；以及陳時中傲慢不管！

當項羽敗軍猶念與虞姬生離死別，毛澤東曾愴然「不可沽名學霸王」。台灣在野黨也應該拿出守護國人健康的堅定態度，不能感情用事。