11月15日「東協加五」的RCEP簽署，對多數台灣民眾有如天外飛來般突然，隨即引發一連串近似反射性的評論。任何國際協議都是長年艱苦奮鬥的成果，只不過在國際參與隔絕、兩岸關係冷卻、太陽花運動後任何雙邊多邊經貿協議效果一律存疑的氛圍下，政界媒體刻意忽略疏於追蹤是可以想見的事。

然而近日另一件趣事，是美國總統當選人拜登在德拉瓦州發言，要求英國必須遵守1998年《受難日協議》，維持北愛爾蘭邊界暢通，否則將不會承諾任何英美之間的貿易協議。這同樣也非突發事件，因為川普總統時的眾議院早已如此表態，但似也提醒大家，脫歐後英國與歐盟間的貿易安排，只剩下一個月左右的時間。年假將屆，雙方談判官員壓力倍增，但拜登的發言，給英方一個更明確的信息：英國若能在脫歐後持續作為美歐之間的橋樑，將是利己利人。不要期待民主黨執政後的美國，會因經濟利益而支持破壞既有秩序的行為。

至於更為務實的經濟發展與就業問題，2016年迄今已有許多英歐雙方的損失評估，而這還沒有將近期的疫情衝擊納入。有人常說的企業從來不是靠政府生存的，但別忘記其他民主國家大多也不例外，更何況如果政府真能提供一點幫助呢？若非如此又要如何解釋，英國官方在脫歐公投之後，積極與各國洽商貿易協議可能性，連千里之外的CPTPP也不放棄？

經貿協議、談判及其調整，自然不僅是為了經濟增長，因為這往往可由部份具競爭力的產業來承擔。美國在中國大陸加入WTO之後，喪失200多萬個國內工作機會而無法被彌補，是川普政府上台後進行貿易戰的主因之一。儘管其激進手段令人質疑，但改善既有雙邊或多邊架構效率，根據國家利益討價還價，卻可能是未來的發展趨勢。另一個例子便是歐洲的太陽能產業，以往學界常以市場競爭來解釋其地位拱手中國大陸，但背後的國家補貼與技術追趕，已無法令歐盟坐視該模式持續複製，進而侵奪其他高科技產業的領先地位，畢竟當大量失業出現，將承擔福利支出以維護社會穩定者絕非外國政府。

姑不論經濟效益，經貿談判本身就是一種增加國際能見度的作為。更重要的是，必須避免其他國家地區以單方面的行動，使特定人士、廠商或產業藉市場機能的表面理由獲利，卻可能傷害本國整體發展與穩定。英國脫歐對於我國而言實在是一份「大禮」：它將使我們理解一個中等國家在試圖脫離超大經濟體引力的過程中，哪些作為可以學習而哪些必須記取教訓。

但截至目前為止，英國都沒有放棄與要脫離的對象持續溝通降低損失，並以他國經貿協議來彌補。拜登的談話，應該會使部分人士放棄「採美補歐」的想法，務實看待未來與歐盟之間的關係。如此即使無法在明文期限前達成正式協議，未來仍可能在默契下設法延續合作。

（作者為國立台灣大學國家發展研究所教授）