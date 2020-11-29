今年下半年在疫情加持下，少了好萊塢強敵壓境、國片大放異彩。其中「同學麥娜絲」看起來像說老同學的故事，其實道出現代人心聲。

4個主角包括導演銘添（施名帥飾）、做保險的電風（鄭人碩飾）、糊紙厝的閉結（劉冠廷飾）、戶政的罐頭（納豆飾），4個老同學經常在泡沫紅茶打牌說些五四三，每個人有自己的日常、也都面臨人生的轉捩點。導演莫名其妙成為政客看中的清新形象牌，把他當傀儡、代替自己參選下屆立委；電風買了房子與超小停車位，以為人生就是平淡無奇的陪老媽度過，沒想到意外來臨；閉結口吃嚴重，一輩子沒交過女友，為了幫重病阿嬤沖喜，終於走進婚友社；罐頭接下戶政臨時工，查戶口時遇到從小迷戀的校花（潘慧如飾）、感覺人生中了大獎。

上部作品「大佛普拉斯」之後，導演黃信堯成為小人物代言人，他的鏡頭充滿想像力與耐人尋味的符碼，尤其吐槽社會成功人士的獨門配方，總會讓人面帶微笑、回味再三。就像電風買的新房與停車位，房子是成功的表徵，但是超小停車位根本連車門都開不了，他必須下車熄火、推車入庫，這段落直逼張愛玲的「生命是一襲華美的袍、上面爬滿了蚤子。」

猶記「大佛」中放滿絨毛玩具的飛碟屋讓人印象深刻，這次「同學」又有屋中屋，由紙紮店的閉結紮了個有門有窗、有桌有床的紙紮屋，讓他們4個魯蛇坐在其中繼續喝飲料、打牌。社會頂層有紙牌屋任憑玩弄權力遊戲，社會底層也能透過紙紮屋起碼的自我感覺良好。

在情慾戲方面，大佛的行車記錄器聲音情慾戲已經在影史占有一席之地，這回納豆與潘慧如的情慾戲也讓人拍案！而一生善良的閉結與相親女友（王彩樺飾）的一段感情，篇幅雖短卻塑造出豐沛的幸福感受，讓這兩個角色異常出色！

好萊塢電影通常會拍魯蛇如何成功，因為成功會帶動票房。但「同學麥娜絲」告訴我們，成功是一則房地產廣告，人實際上不那麼生活。尤其在老同學的眼中，絕對沒有偉人。

就像納豆飾演的罐頭，看起來什麼都不懂、失敗透頂、卻能細數「白日夜景」的拍攝技術，對電影有遠超過導演的素養與能力。納豆這段令人噴飯的台詞說得平淡且理所當然，觀眾卻能感受到好笑、悲涼、荒唐又真實的複雜情緒，忽然發現導演想講的是我們這輩人的感受，就算有滿腹理想的抱負與才能，際遇好的，可能遇到一個機會，成為老闆愛用的工具人；時運不濟的連夢都不必做，因為根本連一線機會都沒有。

但大多數的我們，就像擠在一個過小的車位上，進出都得深吸一口氣，想辦法找出容身之處，普羅小民如此，擁有兩房但仍要租屋的高嘉瑜，在她土石流房間裡邁步時、也是如此。（作者為作家）