蔡總統究竟是一個什麼樣的總統？進入第二任期，這個問題非常重要。

歷經4位民選總統，李登輝總統高瞻遠矚，謀略甚深，有清晰的國家發展方向與步驟，可惜安排接班人最後一役馬失前蹄，因而歷史定位不明。陳水扁是一個「頭過身就過」、沒有遠見的政客，歷史定位百分之百負面。馬英九心存良善，但自我意識太強，未能知人善任，最後以「失能」歷史定位下台。

蔡英文第一任期是失敗的，她對兩岸關係非常謹慎，並未失控，但內政不修，導致2018選戰崩盤，為了挽救連任之戰，她打了兩張牌，一是任命蘇貞昌為閣揆，二是以大陸為敵，藉「外患」打擊藍營、團結綠營。

這兩張牌有效，但都有毒，蔡英文連任後不久，民進黨內部、整體台灣果然都中毒，台海情勢動盪不安，朝野對立更尖銳，今年秋鬥結合反美豬、食安、反中天關台3議題，創下近年秋鬥聲勢最浩大的新紀錄，敏感的媒體開始炒作蘇貞昌何時下台的議題。

蔡英文未必如李登輝天縱英明，但政治警覺度很高，趁議題未及發酵，就果斷宣示目前無意換閣揆。蘇內閣立刻恢復安定，專心處理開放美國萊豬進口的種種衝擊。不能否認蔡總統的政治手腕比馬英九高明太多。

但「手腕」不代表「高度」，總統的歷史地位不由政治手腕決定，要由治理國家的氣度、遠見和高度決定。到目前為止，不撤換閣揆，兩岸關係不會改善；蘇貞昌有意更上層樓競逐總統大位，留在分配資源的閣揆位置，只會讓民進黨派系內鬥更兇，兩者都不利民進黨2024大選。

隨著2022地方選舉逐漸接近，民進黨各派系、有志大位的各諸侯動作會更大，手段會更激烈，一些人會更貪婪濫權，蔡總統卻只想打安全牌，不思成就歷史地位的超前部署，難道她只想安全下莊？