民進黨政府突襲式開放美國萊豬進口，又拒絕就食安管理規範與社會溝通，引起民意大反彈，秋鬥數萬群眾遊行抗議，行政院長蘇貞昌終於姿態放軟，日前拍板「萊豬進口五原則」，但內容空泛，國民黨回批「五大騙局」，立法院上演一場豬內臟滿天飛的混戰。不管是「五原則」還是「五騙局」，短短一個月後，萊豬就要進入你我日常生活中，萊毒下肚勢難避免。

「萊豬進口五原則」，看來洋洋灑灑，周延完整，但魔鬼藏在細節中。細究這五大原則，絕不可能讓不願吃到萊豬的民眾能夠躲過。以查廠而言，只針對過去未出口台灣的廠商，卻放過已進口者，衛福部說已進口的美國豬肉數量很少，影響很小，但明顯就是一個漏洞；新增豬肉肉品貨號，則是一個不痛不癢的行政管理細節，並不能區別是否為萊豬。至於逐批查驗也只是要求「確保符合國際標準」，意指萊劑不超標就可以接受，這不是民眾要的；「標示清楚」就算做到，也只能讓消費者辨別為台灣豬或美國豬，而非標示是否含萊劑，難怪在野黨抨擊是「五大騙局」。

在野黨抨擊五大騙局

其實，萊豬問題非常簡單，只要問民眾你願意吃到萊豬嗎？不必懷疑，多數人不願意，如果萊豬無害，豈會為了開放與否爭議多年，決定開放後又立刻引發民意反彈，讓國民黨撿到槍？如果無害，豈會全球只有不到30個國家開放，而且多是在美國高壓下不得不然。

但蔡政府為經貿利益而犧牲民眾的食物安全，更不惜行政獨裁專斷施行，那麼，民眾只有最卑微的懇求，就是做好食安管理，在購買、食用豬肉與相關製品時，能讓消費者辨別是否含有萊劑，但民進黨政府從行政院到衛福部、農委會，卻只會用話術與唬弄方式應付各方質疑。所謂「標示跟著肉品走」原則，其實只是標示豬肉產地，而非標示是否含有萊劑，民眾即使拒吃美國進口豬肉，仍無法排除從豬肉製品與含豬肉食品中誤食萊劑。

進一步看，行政院急就章端出的這些對策，真正落實的機率低，應付民意反彈的成份高。台灣人吃豬肉是生活的一部分，在家吃，到餐廳、大飯店也吃，還有到處可見的大小麵店、路邊攤也吃，再加上肉鬆、肉乾等各式豬肉加工產品及含豬肉食品，如貢丸、肉丸、水餃等。請問，政府如何落實標示管理？如何確保無數的餐廳、飲食店、攤販提供的食物與販售的食品都能標示清楚，並確保標示真實？政府有什麼方法、多少人力可負責此事？

官方說詞反覆、矛盾

官方說詞反覆不定、自相矛盾，顯然尚未想清楚如何解決問題。例如，單以查廠而言，從行政院到衛福部就一變再變，從視訊查廠到實地查廠，再到法令未規定、不必查廠，甚至推托疫情期間無法查廠，到最後公布的五原則才確定納入查廠，但卻也說不清為何舊廠不必查，新廠才查。

更令人匪夷所思的是：民眾唯一關心的是標示是否含萊劑，但蔡政府卻永遠避重就輕，從查廠到標示，頂多就是來源國，只是美國豬也未必全部為萊豬，政府就是堅持不標示民眾「唯一關心」的重點，難不成政府希望民眾乾脆完全拒吃美豬嗎？

蔡政府鐵了心要強渡關山、如期開放萊豬，冷眼以對在野黨要求的政策辯論。外界早已揭露，全球大部分國家都未開放萊豬，開放與「遵守國際經貿規範」、國際信任無關，但蔡英文仍口口聲聲說開放是「重建國際信任」、開拓更廣的經貿空間；如果此說正確，拒絕開放的歐盟、印度、大陸等100多個國家，豈不都是毫無國際信任與經貿空間？這種胡言一講再講；那句「開放不是要求國人一定要食用」，更是權力的傲慢，視人民如草芥。

美國要求台灣開放萊豬，壓力已存在多年，歷經扁、馬兩朝，都非常謹慎。蔡政府第一任期不敢輕率，但連任成功已無所忌憚，就不惜違逆民意，置民眾於萊劑風險中，正反映蔡總統志得意滿的危險心態。而今年防疫成功，民眾對政府施政滿意度也一直在高檔，民進黨政府開始把支持視為理所當然，傲慢就成為習慣。但不要忘了，民眾對政治人物態度很極端，「愛之欲其生，恨之欲其死」，對開放萊豬的惡政，民眾銘記在心，下次選舉會「加倍奉還」！