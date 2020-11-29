最近坊間對台北國立故宮博物院是否更名，及改隸於文化部，成為三級機關一事，多所討論，本人初聞此消息，頗覺不可思議！

台北國立故宮博物院是世界首屈一指的中華文物博物館，足以與世界級的法國羅浮宮、英國大英博物館及美國的大都會博物館分庭抗禮，鼎足而立。這個舉世聞名的文化品牌是如何建立的？建立過程的艱辛又是何其不易？今天國際上知名的商業產品，諸如勞斯萊斯、賓士、勞力士等這些全球的頂尖企業，少說也需花費百年的努力，才能建立傲世的品牌，它們的名稱就是它們企業的生命奮鬥史，經營者會輕言改名嗎？

若說「台北故宮」改名的政策目的，是為區隔「北京故宮」，或是「去中國化」，那就更令人大惑不解了！「台北故宮」與「北京故宮」雖然原都屬於國民政府的「故宮博物院」，但是藏品各異，地位也不盡相同。在輾轉流離的戰亂時代，「台北故宮」的藏品在數量上雖僅占原「故宮博物院」的五分之一，但是許多珍品卻是精中之精的國之重寶，非「北京故宮」所能望其項背。

一個亮晃晃的金字招牌，卻要白白讓給中國大陸獨享，有何可以昭告天下的道理呢？其次，若要將「台北故宮」更名為「華夏博物館」，則更令人啼笑皆非，台灣一地若能代表華夏文明，這不是「去中國化」，反而是更深化中國化了！

再說，將故宮在組織上改為文化部的三級機關，明眼人一看即知，這當然是將故宮的地位降格了。原來故宮博物院的院長是內閣閣員，與部會首長平起平坐，直屬於行政院。這個文化機關原先的定位與一般部會同等，不但享有部會級的機關預算來維護，其藏品也不容一般官僚可以輕易接近，若硬要將其改為三級機關，其人事組織編制及經費預算等均要符合政府組織中三級機關的規格，更遑論在政策上的受限了。這顯然不是「封建不封建」的問題，而是實際上輕視國寶、漠視文化的作為！

回首過往，拜當年辛亥革命成功所賜，民國14年10月10日，民國政府在曾經作為帝王宮殿的北京故宮成立了「故宮博物院」，所有百姓可以進到昔日帝王之家，觀賞自己國家數千年文化的瑰寶。民國20年，日軍進犯中國北方，故宮文物開始自北京南移至南京；民國26年，日本正式發動侵華戰爭，故宮文物又開始從南京陸續遷移，在八年對日抗戰中，故宮文物就在曲曲折折的經陸路、水路、山區，輾轉遷徙於西南的重慶、峨嵋、樂山等地，逃離日軍的魔掌。到國共內戰時，國民政府於民國38年初，在時局動盪、軍備極端吃緊的情況下，仍千辛萬苦地動員兵力及物力，將3484箱的國寶、60餘萬件文物，從南京運到台灣。這是當時政府的文化高度及遠見，以及深切了解這些國寶是國家文化發展及國民教育的重要基石。民國54年11月12日，直屬行政院的台北國立故宮博物院正式對外開放。

台北國立故宮博物院多年來，每年都有超過500萬名遊客造訪，其遊客人數之多，名列世界前十大博物館之列，以台灣今日艱難的國際地位而言，這不啻是讓舉世聽到我們聲音的一大利器。換言之，作為中華文物守護者的台灣，「台北故宮」無疑是最亮眼的一張國際名片，而今天的執政當局竟要塗改這張名片的名稱，或降低其位格，這不只是失格，簡直是失能之舉了！

所謂文化政策，應該是國家整體發展策略的主要構成要素，這並非只是中央或地方政府的權責而已，更應該要回歸到文化的主體，亦即國民的文化權利。「台北國立故宮博物院」，是我們台灣歷史的一部分，也是台灣人民身分的象徵，它是讓世人聞之嚮往、肅然起敬之所，其國際地位與知名度讓世人看到台灣，而凡我國人亦無不引以為傲，這乃是國民普遍的心聲，不知政府聽到了嗎？

（作者為前台北市文化局長）