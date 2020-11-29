《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）日前簽署完成，台灣卻被排除在這經濟規模最大、涵蓋人口最多的區域自由貿易協定之外。經濟部長王美花表示：「要加入RCEP要所有成員國同意，中國一定會要台灣遵守『九二共識 』、『一國兩制』，大家可以接受嗎？」另外對於加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）王部長樂觀表示：「我們是有很好的準備。」近期大陸國家主席習近平在亞太經濟合作會議（APEC）上鄭重表示：「積極考慮加入《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）」。筆者認為，為經貿發展造福人民，不論RCEP或CPTPP（一是魚，另一是熊掌），對台灣同樣重要，缺一不可。

而「無故」不加入RCEP、CPTPP將重挫台灣發展！RCEP涵蓋中、日、韓、紐、澳、東協等15國，達全球GDP29%（25.6兆美元），更占我貿易總值58%，對比CPTPP由日、加、澳、紐等11國所簽署，達全球GDP13.1%（11兆美元），占我貿易總值逾24%。顯見缺少RCEP的優惠措施，對我經貿發展將是一大損傷。研究顯示，RCEP最快在2021年下半年生效，對我每年GDP的損失高達0.4%，勢必造成產業M型化、企業出走、產業空洞化等危機。

筆者以為，RCEP逐年所帶來近1.86兆美元全球GDP的提升，若我方不能如大陸、日本，甚至主要競爭對手南韓共同受益，則受害的將是台灣。沒能加入RCEP的損失，絕對無法由加入CPTPP來填補，RCEP對台灣傳統產業的衝擊更非政府以配套措施就能及時解決。簡單的算數是政府應爭取加入兩者，而非畫地自限，以能加入CPTPP為滿足，何況政府也切勿低估大陸先進入CPTPP的可能性（進而杯葛台灣加入）。過去蔡總統為避免台灣過度依賴單一市場（指大陸），而提出「新南向政策」進軍東協市場。RCEP正是由東協10國所發起，難道政府已放棄不如預期樂觀的「新南向政策」，才對加入RCEP舉白旗？

要魚與熊掌兼得，回到「良制一國」就沒有問題！姑且不談新南向政策的成敗，馬前總統任內與大陸共簽署23項協議，大陸也配合讓我方參與世界衛生大會（WHA），更曾應「國際民航組織」（ICAO）理事會主席邀請，以特邀貴賓的身分參加第38屆大會，這是自1971年我失去聯合國代表權後，首次獲得正式邀請參與ICAO會議。當時兩岸的關係能順利推動，乃建立在「九二共識」（即一中各表）的前提之上，與「一國兩制」無涉，王部長的認知恐有誤會。

鐵打的衙門應是連續的，不該因政黨更替而無故否定前任累積的價值。馬前總統任內所建構的兩岸友好空間，本應在其卸任前的「馬習會」後延續，筆者也曾期盼蔡總統在此基礎上為兩岸人民做得更好！蔡總統只要遵守憲法、《兩岸人民關係條例》的「宏大政治框架」（一中），並依循「九二共識」的歷史事實：「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，兩岸都能擁有和平發展的空間。

然而，不論是去年底《反滲透法》強行通過，條文中出現意有所指的「境外敵對勢力」，到年初防疫期間的「防疫兼防陸」，阻攔陸生、小明、陸配回台，再到近期華航班機換新裝，刻意縮小「CHINA AIRLINES」字樣，及陸委會主委口中「對岸應跳脫狹隘的『政治框架』」，均顯現政府急欲揚棄我們這塊「中華民國」的正字招牌，忽視憲法追求國家統一的目標。國際互動有利人類的福祉，多邊總比單邊來得好，我們豈能放任自身被國際孤立？正因「一中」是魚與熊掌可兼得、合憲的最好方法，就不該因「一中」可能讓仍存在「台獨黨綱」的民進黨為難，而將黨意凌駕於全體人民利益之上。

不贊同九二共識，請問蔡總統有更好的解方嗎？大陸正邁向世界第一大經濟體，各國皆希望與大陸成為夥伴關係，若只能在「大陸」與「台灣」之間做抉擇，即便再怎麼與我們稱兄道弟，被拒於門外的仍會是我們！除非蔡政府有「更好」的解方，否則「一中」就是包含大陸與台灣，而非誰是誰的一部分，台灣與大陸加總才是「一個中國」，認知兩岸同屬一中是我們憲法的靈魂，是主政者宣誓承諾的責任，也是兩岸交流、參與國際合作發展（如RCEP、CPTPP）的「通關密碼」，不但合情、合理、合法，也是兩岸共創「良制一國」的基石。

（作者為海峽交流基金會首任秘書長、法學教授）