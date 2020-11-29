國家通訊傳播委員會（NCC）否決中天新聞台換照，引發社會高度關注。NCC撤照的理由遭到眾多學者專家逐一駁斥，認為這其實是「欲加之罪何患無辭」，憂心國內新聞自由已死。

NCC封殺中天，不僅僅是扼殺新聞自由，也同時凸顯了自身的失職與無能。NCC判處中天死刑，完全違背《國家通訊傳播委員會組織法》所賦予的各項職責，不但沒有保障新聞自由，更直接干預媒體專業自主，同時阻礙了傳播市場的公平競爭，更可能產生寒蟬效應。今後國內媒體為求自保恐將自我設限，對於執政者任何荒腔走板的作為都不敢加以評論。如此一來，民眾知的權利就受到了傷害。

依NCC組織法的規定，NCC掌理「通訊傳播事業營運之監督管理及證照核發」。此法條的要旨在於規定NCC除了消極地「證照核發」，更要積極地「監督管理」傳播事業。因此，如何引導所有傳播事業朝健康正面的方向發展，才是NCC最主要的任務。然而看看目前台灣若干新聞媒體的表現，可謂亂象叢生，日趨低俗，欠缺對國家政策的報導與評論，反倒是交通事故、社會新聞等成為報導重點，NCC視而不見，根本沒有盡到輔導匡正媒體的責任，獨獨對中天新聞台要求嚴格。

NCC對中天判處死刑，是中天犯下什麼滔天大罪，而且確定無教化的可能呢？NCC對中天所做的處分完全不符比例原則，是為瀆職。

媒體被稱作第四權，就是因為媒體可以為人民發聲，監督政府。如今NCC自甘墮落淪為執政黨排除異己的打手，以政治因素關閉媒體的惡例一開，可能形成惡性循環。以後台灣只要政黨輪替，取得執政權的政黨很可能如法炮製，以各種理由關閉不順從己意的媒體，如此一來，台灣的傳媒發展將永無寧日，NCC恐將成為台灣傳播媒體界的亂源。

（作者為退休大使）