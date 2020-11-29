勞動部勞動基金運用局發生國內投資組前主管涉嫌收受賄賂，以職權動用勞動基金帳戶內款項，配合炒作特定公司股價。會發生這樣的問題，當然表示勞動部用人不當、管理鬆散。而勞保普通事故費率卻從108年的9.5%漲到110年的10.5%，勞工怎麼會甘心讓螺絲鬆了的勞金局來管理呢？

整體勞動基金規模目前高達4兆2854億元，其中新制勞工退休基金規模持續穩定每年以千億元速度增長，已經到達2兆4449億元的水準。這麼龐大的一筆金錢都來自勞工的血汗錢，勞金局這位貪瀆的主管拿人錢幫忙炒股已經9年了，勞動部到現在才發現，不是拿勞工的辛苦錢開玩笑嗎？

勞動基金不但管理有問題，管理基金的績效也糟糕，勞保基金25年來平均年報酬率是4.03%，勞退基金15年來平均年報酬率是4.21%。包含許多先進國家在內的經濟合作暨發展組織(OECD)有37個會員國，其中美國的退休基金規模是台灣勞動基金的214倍，過去10年平均報酬率為每年7.1%。跟台灣相近的南韓，10年平均報酬率是18.1%，另外哥倫比亞是15.5%、拉脫維亞是16.1%、土耳其是30.3%！

上述這幾個國家都有台灣2至7倍以上的報酬率，而資本市場早已全球化，難道他們投資了台灣沒法接觸的黑市嗎？台灣的經濟規模比拉脫維亞小嗎？人才比哥倫比亞、土耳其差嗎？勞金局是不是因為固步自封才會繳出報酬率只有4趴的難看成績單呢？

根據勞金局公布的資料，新制勞退基金17.65%投資於國內權益證券，23.54%投資於國外權益證券，26.89%投資於國內外債務證券，勞保基金44.26%投資於國內外權益證券，30.81%投資於國內外債務證券。2019年OECD國家的退休基金，平均26.8%投資於國內外權益證券，43.6%投資於國內外債務證券。

比較勞動部勞金局所管理的勞動基金和OECD國家的退休基金，我們發現一個巨大的差異。勞退基金投資在風險相對高的股票類資產，在比例上比風險相對低的債券類資產高了14.3%。但是OECD國家的退休基金投資股票比例比債券低了16.8%。勞動基金偏重投資高風險、高報酬性的資產，OECD國家偏重投資低風險、低報酬性的資產，可是人家37國10年平均有9.9%的報酬率，是台灣的兩倍以上！

標準普爾500指數過去10年平均年報酬率約為16.2%，而美國政府公債在此期間平均每年僅有4.5%的報酬率。如果把勞動基金和OECD各國投資比重的差異套在這上面來看，勞動基金過去10年應該有平均8.6%的報酬，而OECD各國應該只有6.3%。雖然實際上投資標的不同，但是投資股票的報酬遠高於債券的鐵律不會改變，可是勞動基金的績效只有預期的一半，而OECD各國平均卻可以超過上述預期報酬的50%！

從以上的比較可以看出，勞動部勞金局的問題還不止於收賄炒股，主要是操作績效不及OECD的37國(其中包括希臘、墨西哥、波蘭、土耳其、匈牙利和哥倫比亞等國)平均的一半！勞金局投資比人家高14.4%的資金在高風險的股票上，卻得到可憐的4趴報酬，難道要牽拖國際投資環境不佳嗎？人家放比較少的錢在股票上，績效卻是你勞金局的兩倍以上。勞金局如果不是在鬼混，那究竟是在幹什麼？（作者為開南大學財務金融系教授）