上周五立法院爆發「史上最血腥」混戰當晚，蘇貞昌在臉書《會做事 繼續衝》播單上傳精心製作的施政報告影片，悉數自己從政生涯與就任閣揆2年來的政績，還特意放大突出被《人民日報》列為「台獨清單分子」。

正所謂「失之東隅，收之桑榆」，深陷萊豬、中天關台以及丁怡銘不當言行爭議中，儘管近期民調顯示聲望大跌，蘇貞昌本人卻把官位坐得更穩，似乎還更加理直氣壯地延續「霸道」的執政風格。這一切都是「台獨清單」的助攻效應嗎？

從綠營政治角度看，蘇貞昌繼續留在閣揆之位，是各派力量「雖不滿意，但可接受」的結果。不少分析指出，閣揆向來都是藍綠政治的「消耗品」，目前蔡英文面臨的壓力愈大、衝突愈多，「蔡蘇體制」的實用性反而愈強。

比較傳言中的閣揆人選，無論是新潮流系的「二太子」鄭文燦，還是「英系」的前副總統陳建仁，都很難願在現階段接過這個燙手山芋。再加上蘇系以合縱連橫為主，自身人馬不算雄厚，各大派系亦不會將其視為主要威脅。剛好此時大陸點名蘇貞昌為「台獨首犯」，包括英系、新潮流、正國會在內的主要派系於是將計就計，不再炒作內閣改組議題，形同順勢讓蘇貞昌將內外政治壓力「一肩扛」，把實質損失降至最低。

然而，從蘇貞昌個人角度看，為了2024年總統大選「搏一把」不無可能。最近上傳的施政報告影片也透出蘇謀求更進一步的「小心機」。其一，蘇貞昌誇耀任內口罩管制、防堵豬瘟等政策激怒大陸、招致中共反擊，但宗旨是維護台灣人民的健康和安全，再聯繫到自己資深的民主運動史，既合理化了反中政策言行，又把個人地位抬高到黨內無人能敵。其二，蘇貞昌刻意強調台美關係升溫歸功於「蔡總統領導」，這一招看似「尊蔡」，實則把大陸最敏感、最在意的「挾美謀獨」的責任甩給蔡本人。

面對蘇貞昌愈做愈穩、「蔡蘇體制」暫未動搖的結局，大陸會認為「台獨清單」操作失敗或不如預期嗎？恐怕不會。首先，國台辦發言人側面證實「清單」確有其事，意味著該項政策已經納入北京對台議程，但未必會如想像般公布具體名單，而是可能先以立法、修法方式設定法律架構。故今後大陸全國人大的涉台動向才是觀察重點。至於「清單」究竟對準哪一個人，短期內會取得什麼效果，恐怕並非北京目前的關注重心。

其次，大陸推出「台獨清單」的用意，仍是訴諸內部民意，台灣主流民意還是支持兩岸和平交流，台獨民意高漲只是少數政客操作裹挾、少數台獨金主支持的結果。換言之，大陸此舉意在維護長期堅持的和平發展、和平統一的兩岸論述。這也是為什麼，陸委會雖提出不排除「對等反制」，但也沒有先發制人，而是見步行步的原因。

畢竟中美關係的緩和勢必給台海情勢降溫，兩岸執政者都把疫後經濟復甦列為首要工作，所以現階段「台獨清單」對紅綠而言，只屬於內部操作、各取所需的狀態。

（作者為智庫研究員）