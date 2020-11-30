無色覺醒》賴岳謙：七小矮人政治爭寵？到底誰是白雪公主？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第772集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「七小矮人政治爭寵？到底誰是白雪公主？」

國家通訊傳播委員會（NCC）的七位委員，雖然號稱是獨立機構的委員，但大家其實都心知肚明，他們是否有顏色？是否有立場？甚至是有背景的委員，並且都恰好與台灣某個政黨的關係相當密切。

執政黨任命的三位委員中，有二位是與綠營關係密切的學者，先前根據總統府傳出的密件劇本也有所表示，這兩位學者在過去與蔡英文或者跟小英基金會，甚至與綠營的關係都過從甚密。立法院在審理相關人事案時，握有多數席次的執政黨自然全力護航，而他們也就順利的進入NCC擔任委員。

他們共同的目標不外乎就是要把中天新聞台關掉。如此不公不義的事情也被前高雄市長韓國瑜臉書貼文戲稱為，世界著名童話故事裡，為討好白雪公主的七位小矮人。至於白雪公主到底是誰？是意有所指的蘇貞昌還是蔡英文？我們不得而知。

但不論是蘇、蔡或七位NCC委員，綜合來說，他們用盡各種理由都是莫須有的罪名，但是其中特別值得注意的理由是，委員會說電視台是屬於公共財因此影響到公共利益，所以NCC有責任也有權力去管制。但台灣所有電視台屬於公共財管理範疇的，只屬於無線電視台。

目前在台灣的無線電視台，有台視、中視、華視、民視與公視這五家，台灣無線電視台用的是無線頻道，是有頻譜的，而該頻譜是屬於公共的頻譜，因此堪稱屬於公共財。

但中天新聞台是民營的電視台，屬於地方系統有線頻道的數位內容，中天新聞台是透過有線電視的光纖同軸混合網路，傳送數位化節目內容到用戶家中。如此並非像無線電視台一樣，占用頻譜稀有公共資源。

此外，中天新聞台從採訪編輯到製播工程，所有的費用都是內容業者自己買單，政府在這個過程中一毛錢都沒付，何來公共財之說？更何況頻道是由地方系統業者本身所分配訊號發送出去的。而有線電視在台灣有上百台之多，根本不會牽涉到NCC委員會所提的稀有資源問題。

中華民國的憲法明確保障台灣人民的言論自由，民眾有權力選擇自己想看的電視台內容，但執政當局罔顧憲法對於新聞言論自由的保障，2020年11月18日當NCC宣判中天新聞台遭撤照。對於一個理應非公共財的中天新聞頻道不予換照，再安排執政黨所屬意的新聞台放到52台這個頻道位置，很顯然的就是公然搶奪人民的財產。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！