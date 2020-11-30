主計總處上周五召開國民所得評審會，將今年經濟成長由1.56％大幅上修至2.54％，讓主計總處上修的原因並非「投資大爆發」，也不是「消費大爆發」，出而是出口超乎預期，僅第三季出口就比預測高出60億美元。主計總處官員說：「這次GDP上修是因為輸出比預期好太多，而這又是電子資訊產品出口大幅成長所致。」

這話一點都沒錯，近年電子資訊業對台灣貢獻甚大，台灣今年經濟成長能居四小龍之首全拜其所賜，蔡總統每提及此事總難掩心中的喜悅，統計資料顯示，不論是經濟成長、出口或工業生產，台灣今年都優於亞洲鄰國，不過，這些數字終究是平均數，未必能代表所有人的感受。

讀過統計學的人都明白，當全體產業走勢一致時，平均數與多數人的感受應該相去不遠，但是當各業走勢歧異時，平均數就不見得能反映多數人的處境，這好比一班的平均成績七十分，有可能大家都落在七十分上下，也有可能有少數人考了一百分把成績硬是拉上去，今天的台灣正是後者，因此像此次經濟成長大幅上修，多數人是感受不到的。

以外貿為例，今年前十個月我出口年增率3.4％，優於南韓的-8.0％、新加坡-8.6％、香港1.0％、中國大陸0.5％，確實是亞洲表現最好的國家，然而這一切都是拜資訊電子業之賜，我們若把資通與視聽產品、電子零組件這兩類排除重新估算，前十個月的出口年增率馬上變成-10.1％，說明台灣絕大多數行業仍然辛苦，並不如官方所說的這麼好。

再者，今年以來新台幣大幅升值，以美元計算的出口表現與業者的感受也有不小的差距，前十個月以新台幣計價的出口較去年同期衰退0.9％，不像以美元計算還有正成長，而排除資訊電子之後的出口更大幅衰退13.8％，多數產業處境之淒涼，於此可知。

也許有人會說，光看出口不準，那麼我們再來觀察一下工業生產指數，工業生產指數裡最受矚目的是製造業生產指數，這項指數今年前十個月的表現也是令人嘖嘖稱奇，在全球經濟如此蕭條之下，我們仍有6.9％的高成長，然而這同樣是拜資訊電子產業之賜，排除資訊電子產業之後的製造業生產較去年同期衰退4.9％，換言之，傳統產業仍在景氣嚴冬。

這告訴我們，台灣目前所看到的經濟成長、出口成長、工業生產及外銷訂單等數字，之所以還有不錯的表現，全是仰賴少數產業所創造的，電子資訊業只有9,000多家，在16.1萬家的製造業廠商裡，占比不及6％，反觀處於低迷的傳統產業（非電子資訊業）所僱用的人數占製造業總僱用人數逾七成，由此可知經濟成長、工業生產、出口、外銷訂單表現得再好，對多數產業、多數就業者是無感的，真實的情況是多數國人仍處於疲困之中。

從總體經濟數據還可以發現，長期以來民間投資的高低也悉數取決於半導體產業，近兩年民間投資的起落和台商回台關係不大，和半導體大廠的設備採購關係密切，換言之，台灣今天總體經濟之所以表現的可圈可點，全在於電子資訊產業，電子資訊產業的廠商數量不到製造業的6％，卻占了出口總值的一半，占製造業投資的七成，雞蛋過度集中的情況日趨嚴重。

然而，我們這樣高度依賴資訊電子的產業結構是好是壞，是福是禍還很難說，2008～2009年全球金融海嘯，台灣經濟成長之所以在四小龍裡表現較差，原因也在於全球電子資訊產業景氣陷入谷底，而偏偏這又是台灣占比最大的產業，當年政府體認到把雞蛋放在一個籃子裡風險太大，產業結構應加以修正，然而十多年來這個向電子資訊產業傾斜的情況有增無減。今天我們搭著全球電子產業的順風車扶搖直上，自然是好事，但別忘了景氣是會循環的，昔日網路泡沫、金融海嘯重創電子資訊產業而導致台灣總體經濟衰退，並不是很遙遠的事。

南韓今年不如我們，千萬別太得意，觀察南韓的出口結構，他們均衡的分布在電子零組件、液晶面板、汽柴油品、手機、汽車及零組件、船舶，這個出口結構讓南韓不容易受單一產業循環的影響，當半導體產業景氣低迷，也許汽車、船舶景氣正好，而當汽車、船舶進入收縮期，也許手機、面板進入擴張期，也正是這個原因南韓出口始終比我們穩健，今年我們即使出口成長勝過南韓，但出口規模也僅是南韓的六成七。

主計總處這次上修經濟成長率，有喜有憂，喜的是台灣幸好有電子資訊產業，使得疫情蔓延下我們仍能成長，憂的是產業結構如此傾斜，經濟成長果實難以讓多數人分享，徒有經濟成長之名而人民沒有實際感受，更令人憂心的是，過度仰賴電子資訊產業將讓台灣難以像南韓這般的穩健，這也是執政當局今後產業發展政策必須正視的問題。

(工商時報)