綠營民代檢舉多個縣市公立圖書館引進大陸兒童繪本《等爸爸回家》，書中描寫大陸抗疫段落提及「中國加油」、「武漢加油」，指控該書「美化疫情」、協助中共「大外宣」，新北、台中、台南等地市立圖書館將該書下架重審，北市也宣布暫緩購入該書。

民進黨正在把台灣一步步推回專制獨裁的道路，從NCC開鍘中天新聞台，到秋鬥前警方「查水錶」關切社運人士，再到此次胡亂檢舉大陸圖書，自詡為「撐香港自由」的「自由台灣」，正在被民進黨踐踏的面目全非，蔡政府有何臉面奢談台灣比香港自由、撐香港自由？

外界批評《港版國安法》是惡法，這些意見當然應該被尊重和討論，但看看香港政府的具體作為吧：港警《國安法》逮捕了北京的「眼中釘」黎智英，但並未查封或關閉《蘋果日報》。同時，香港公立圖書館下架了黃之鋒、陳雲等本土派書籍，原因當然是書籍內容觸犯了《國安法》中顛覆政權、宣揚港獨的條款，但其他泛民、親西方色彩、支持勇武抗爭的書籍照樣在市面流通。

儘管《國安法》被人們冠以「惡法」稱號，但港府仍然堅守著現代法治原則的底線，即「法無禁止即可為、法無授權不可為」的理念，只是調查或禁止涉違《國安法》的對象，香港的出版和言論空間猶存。直至今日，雖然泛民派議員被立法會掃地出門，但支持香港反對派的「黃店」照樣可以展示「連儂墻」貼紙，港人若高喊一句抗爭時常用的「香港人加油」，也不存在被警察抓的問題。

兩相比較，原來台灣連香港都不如！中天新聞台則因為反台獨、支持兩岸和平、批評執政黨，就被賦予莫須有「紅媒」指控，最終慘遭NCC開鍘，民主制度下的政府關閉媒體，成為舉世奇觀。同樣，《等爸爸回家》完全是透過合法合規管道引進的大陸圖書，連「中國加油」、「武漢加油」都被視為罪證，只要綠營民代裹挾網路民粹輕輕敲打，地方政府就如同驚弓之鳥火速下架。在民進黨執政下，台灣人民能受得了這種輿論管制和思想審查嗎？

綠營理直氣壯地說，「民主防衛機制」是「必要之惡」，是為了制衡中共「併吞台灣」的龐大影響力。但問題在於，綠營的反中完全脫離了常識、違背了常理，也違反了人性！以《等爸爸回家》書中所謂「美化大陸疫情」的指控為例，這一論述背後的邏輯是：新冠肺炎起源於武漢，中共因隱瞞導致疫情失控，為了掩蓋這一錯誤中共才編織各種謊言、文宣。新事實顯示，新冠病毒可能早在去年9月已經開始全球傳播，武漢只不過是最先被發現的地方，而大陸正是下決心封城、動員各省市支援、舉國抗疫，才有後來大陸疫情完全受控、經濟迅速恢復的成果。

台灣是一個高品質社會，理應以開放的心態接觸多元資訊，能客觀判斷事實真相，並精準了解大陸的抗疫成果。但綠營反中思想纏身，深信「病毒起源於大陸實驗室」、配合川普等美國右翼宣傳「大陸是疫情罪魁禍首」等論調，此後更是一錯再錯，不斷助長兩岸「仇陸vs.仇台」民粹升級。現在政府因萊豬議題應對不力釀成公信力危機，綠營居然又拿反中、負面操作大陸疫情大做文章，企圖轉移焦點。綠營美其名曰的「民主防衛機制」，就是極端反中意識形態煽動的民主倒退機制！

今年1月大選結果揭曉後，《中國時報》社論曾高呼台灣民主將踏上「屍速列車」。果不其然，將近一年來，台灣自由、民主、法治開始急速崩壞，連一本大陸兒童繪本都容不下，誰來拯救？號稱「自由民主典範」的美國嗎？美國強調自由民主價值觀，但從歷史經驗看，卻曾經長期支持一些符合其戰略利益的獨裁政權，在中美結構性衝突的大背景下，美國反而可能變為綠色威權的幫凶。台灣的思想與言論自由空間若比香港還緊縮，人民必須靠自己。