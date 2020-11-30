曾經有台媒用「當『天然統』遇上『天然獨』」這樣的字句來描述陸生與台生火藥味的交流狀態，但其實，「陸生群體裡面也滿分裂的」，Nick表示，「我這麼說可能又會被其他陸生吐槽是『精台』（精神上的台灣人），我身邊真的有陸生非常排斥那些願意傾聽泛綠聲音的陸生，他們覺得你是在『出賣靈魂』，而且你就算再喜歡台灣，但除非結婚，否則最終都是無法久留的，因為有『三限六不』，他們會更加瞧不起你，甚至和那些深紅網友一樣罵你是在『跪舔』。」

從忍氣吞聲到怨憤

Nick覺得，這些指責同胞是「精台」的陸生，跟那些言語激進的深綠台生，「二者在思維方式層面似乎都沒什麼差別，都把自己困在了極端二元對立的國族主義的情緒裡面。」連陸生這個小群體內部都有這麼多元的聲音，那麼，放到兩岸、放到世界，是不是更應該學著開放思想、學著接納不一樣的觀點？Nick說，「我不否認，一些台生在面對陸生的時候，雖然友善，但那給人感覺更像是『偽善』（但可能台生是無意的），他們的客氣裡面帶著讓人很不舒服的『優越感』。在部分台生眼裡，大陸就類似北韓一樣，是一個高度集權統治、沒有自由的地方，他們的善意可能更多是源於『覺得陸生很可憐』。當然，可能會有台灣人覺得陸生太『玻璃心』，總是太敏感，或著覺得陸生把『不平等』這件事說得太誇張。但具體到每一個陸生的感受，我覺得都應該被尊重，因為那些『傷痛』不論是客觀層面的還是情感層面的，確實都是存在的。」

Nick進一步說，「我能理解一些陸生從『忍氣吞聲』到對台灣『充滿怨憤』的情緒轉變，的確，這個每天都喊著追求『公平正義人權』的地方，對陸生卻有那麼多的不友善。但在我個人的經歷裡面，跟台生相互熟悉了之後，這些『不舒服感』都是可以通過解釋、通過溝通、通過帶他們來大陸遊玩而消除的。」但陸生群體之間互相攻擊的做法，讓Nick覺得「非常心寒」。

在台陸生，被困在了「被想象的共同體」裡面，尤其在如今網路發達的資訊化社會，陸生在社群媒體上被輿論無情地「妖魔化」。

被想象的共同體

在家鄉大陸，網友們嘲諷他們「『逆潮流』選擇去貧窮落後的鬼島跪舔，活該！自作自受！」。在異鄉台灣，台灣人更加不在意，甚至反感、質疑陸生們的發聲，「當我們在網上公開談到自己在台受到的一些『不平等待遇』的時候，就總有當地網友會回懟說『不爽就不要來啊！』還有網友跟我們說，要求『人權』就滾回去找你們習大大要！…… 中國在國際上各種打壓、欺負、孤立台灣，中國人怎麼還有臉跑來台灣要求獲得『公平』？！」提到網路上的這些言論，Nick苦笑了一下。

雖然台灣自詡是華語區最尊重「人權」的地方，但陸生們感受到，這個島嶼所捍衛的「人權」，把「陸人」排除在外。即使做好了心理準備，預計生活中會遭受到歧視、敵意和汙名化，「但當真正接觸到這些民粹暴力的時候，仍然突破了陸生們最糟糕的想象。」

「但不可否認的，也有一些歧視是陸生自己造成的」，Nick反思說，每個人都有自己的「政治光譜」，就像台灣人也不是絕對的或藍或綠，人們的觀點是多元的，「但一些非常『深紅』的陸生，過來了之後，還是活在自己很根深蒂固的執念裡面，還是把自己封閉在微博的那個語境裡面，一定要把從小習得的價值觀念『灌輸』給台灣人，言語也具攻擊性，一定要『辯贏』台灣人，但兩邊的成長環境本來就不一樣，從小接受的教育也不一樣。陸生『輸出』紅色觀念的行為，給台灣人帶來了不好的觀感，加深了他們對大陸人的敵意和負面的刻板印象。」如果是在友善、理性交流的環境里，「深綠同學也不會一定要陸生接受他的觀念，大家都是在互相尊重對方的前提下，開放地討論這些事情，這才是比較良性的溝通氛圍。」

面對來自台灣人的這些仇視陸生的聲音，面對這些謾罵與攻擊，「難過、失望、沮喪肯定是有的」，在台求學五年的陸生空竹表示，「但目前這些聲音不會給我帶來太大的影響和壓力，我不會因為這些聲音而不敢回台灣或者不敢告訴身邊的人我是陸生。我會很積極主動地告訴我身邊的人，陸生和大陸具體是什麼狀態，我看見的兩岸各有什麼好、有什麼不好。」可能，陸生身分在兩邊都「不討喜」，但目前，「大陸允許陸生來台就讀，台灣也是歡迎陸生來就讀的，兩岸都在積極推動青年間的溝通。我覺得在這種大環境下，我們選擇來台灣上學，選擇一個嚮往的地方來學習、交流，不是什麼『大逆不道』的事情。我們爭取讓台灣的小夥伴們聽到大陸的聲音，看到大陸究竟是什麼樣，盡力消除台灣人對大陸的誤解，讓大家彼此都更加瞭解對方的想法。」

A的真理=B的謬誤

空竹覺得，陸生來台是一件可以促進兩岸交流的事情，不論是促進陸生和台生之間的理解，還是促進大陸人和台灣人之間的理解，真正去理解不同身分、不同環境、不同群體、不同人的不同想法，可能，這就是台灣教給陸生的寶貴一課。

雖然兩邊都有暴戾的情緒，都困在了「二元對立」的國族敘事裡面，但陸生們懂得，世界不是非黑即白的，他們學會了，在遇到「A的真理＝B的謬誤」這類事情的時候，並不是死磕捍衛某一種「真理」，因為連「真理」也是多元的，他們嘗試去瞭解、理解，為何A和B會這麼堅持他們所認為的「真理」，對於雙方而言，這些「真理」又是如何形成的。（《求學台灣，半是蜜糖半是傷》之二）（Rosen／陸生）