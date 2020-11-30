大陸日前宣布所有貧困縣全部「清零」，可以預見，明年中宣布全面達成小康社會目標，已是可預期之事。從治理角度看脫貧，一是大陸展現戰略定力，辦好自己的事，不管川普如何打壓，決定好的目標，就要做到；二是打鐵還須自身硬，誰能讓人民過好日子，才是正途。

今年3月，大陸國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富表示，大陸的脫貧標準是一個綜合性的標準，包含「一收入、兩不愁、三保障」。其中收入標準，是去年底是農民年均人收入3218元（人民幣，下同），今年為4000元左右」。他還說，兩不愁指不愁吃、不愁穿，目前已經做到。「三保障」指義務教育、基本醫療和住房安全有保障。按照他提供的信息，「已經脫貧人口的收入人均都在9000元以上，剩餘貧困人口人均收入在6000元以上。」

無論有外界嘲諷是「被」脫貧等評論，但大陸透過改革開放40年來，解決不愁吃、不愁穿的問題，帶領7.4億人民脫貧，早已經國際認證，現在朝全面脫貧最後叩關。

反觀美國，川普還不承認敗選，新冠疫情重創美國人民健康，台灣則是操作反中仇中，開放美國萊豬又引火上身，政治擺第一。

過去兩年，大陸遭遇天安門事件後最嚴峻的外部環境挑戰，但北京不上當，就是辦好自己的事。習近平曾說，決定兩岸關係走向的關鍵因素是大陸發展進步，誰能讓人民過好日子，人民自會選擇。