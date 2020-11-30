趕在卸任前，美國總統川普再次升級美中緊張局勢，外媒報導川普政府準備將大陸最大晶片製造企業中芯國際與大型國有石油公司中海油列入出口黑名單。防堵與脫鉤可能拖慢大陸在高科技領域的成長，卻阻擋不了世界經濟對中國的依賴加深。

大陸社會消費品零售總額在2019年首次突破40兆元（人民幣，下同），相比2015年增長42%以上，今年末極有可能超過美國，成為全球最大的消費品零售市場。

去年儘管對美進出口總額下降了10.7%，但大陸進出口總額達31.54兆元，總體仍增長3.4%，進口、出口、進出口均創新高。

全球汽車產業版圖的重心正在轉向中國，電動汽車成為趨勢。美國特斯拉已從大陸向歐洲出口純電動汽車，德國BMW也將緊隨其後，大陸本土的蔚來、小鵬和理想汽車，電動車三劍客受投資者追捧，在美股市場上表現亮眼。

大陸的半導體產業發展，雖然遭遇川普的截殺，各地盲目投產也出現一些亂像，但仍不乏有優良企業持續成長，加上國家政策的大力扶持，在國際上仍占有一席之地。

IMF預測，大陸在2021年將重回8%的增長。美中實力差距正大幅縮小，蔡政府一面倒向美國，會傷害台灣經濟的未來。