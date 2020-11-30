秋冬防疫專案12月1日啟動，桃園機場連日湧進入境人潮，11月30日更創下8個月以來單日境外移入確診人數最多的紀錄，中央疫情指揮中心政策1周數變，衛福部長陳時中對持假證明入境拿不出對策，竟把防疫比照萊豬進口「自主管理」，顯然又打假球。

國際新冠疫情升溫，為避免國內醫療體系負擔過重，指揮中心宣布新的管制作為，其中，邊境管制入境要求旅客無論國籍都要檢附3日內陰性證明，等同入境普篩。

這項作為看似超前部署，但衍生不少爭議。首先，指揮中心過去一再強調沒有普篩的必要，此作法如同自費入境普篩；再者，檢驗報告缺乏國際認證，陳時中坦承真假難辨，指揮中心竟說報告僅供參考，對此防疫破口束手無策。

於是乎，檢附陰性證明出現緊急不在此限的例外條件，陳時中也「轉彎」表示，若因航班延期或取消，已取得陰性證明者可不用重新檢驗，只是延期、取消多久才算仍然有效，卻沒詳細說明，顯然防疫做半套，又在打假球。

儘管如此，陳時中仍要如期上路，還冷血地要因無法取得陰性報告返台者，在政策還沒上路前，只要現在有症狀，都還是可以回來，造成機場湧進人潮，徒增破口風險，難道這就是陳時中要的超前部署？

尤其台灣200多天沒有新增本土病例，只要守住邊境管制，一切經濟活動仍可如常，但秋冬專案也要求民眾進入八大場所應戴口罩，如此對於年底尾牙、跨年活動，以及旅遊補助等經濟活動勢必造成衝擊。

防疫視同作戰，不該有例外的破口，然而，陳時中卻把防疫和萊豬當政治操作。他曾表示自己面臨疫情、食安、健保3支箭考驗，箭箭要害，如今看來卻是向民眾射箭，且箭箭要命。