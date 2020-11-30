蔡英文總統自第二任期以來，重大決策顯得專斷，並以大內宣取代社會溝通，發生爭議則退居第二線，讓院與黨在第一線處理。這絕非尊重憲政分權，也不是無為而治，因為重大爭議事件的決策脈絡，包括開放萊豬與中天新聞台撤照，背後都有府方的鑿痕。可以論斷，蔡之神隱，並非不管事，而是在背後操盤，自己當好人，壞人由蘇貞昌擔，希望維繫大選蜜月期和防疫得當所帶來的高施政滿意度。

但這種想法只是一廂情願，畢竟總統任免閣揆無需立法院同意，內閣只向總統負責，完全掌權完全負責，將過錯推給蘇貞昌甚至在野黨，人民不會接受。尤其台灣內外交困，領導人絕不能只想著沽名釣譽、愛護羽毛、不沾鍋，當前面對的世代對立、經濟結構調整、勞健保破產迫在眉睫、台海安全威脅等議題，都需要總統大破大立，才可能帶來突破。蔡低估了台灣當前的窘境，無意改革，只希望安全下莊，留個好歷史定位的做法，更可能將台灣帶入深淵。

蔡英文難以安全下莊

事實上，根據TVBS最新民調，顯示蔡總統左閃右躲、推卸責任的做法正在失去民心，從萊豬案到中天案，證明蔡不可能無風無雨安全下莊。從施政滿意度來看，蔡在短短半年期間，滿意度與不滿意度的間距就從25%一路滑落到只剩2%。曾經在2019年扮演蔡民調飆升火車頭的蘇內閣，已成為小英民意下滑的原因之一，目前施政滿意度只有38%，低於不滿意度的44%，出現蔡政府選後首見的黃金交叉。

很明顯，即使由蘇貞昌來承擔政治炮火，蔡英文也不可能全身而退。蘇貞昌的民粹治理模式，固然可以在特定的社會脈絡與選舉時為民進黨帶來利多，但在選後人心趨於穩定之時，卻帶來利空，受人厭惡。

此外，民進黨選後迫不及待出現的派系分贓與內鬥，同樣讓社會深惡痛絕，包括非專業人才大量擔當專業部門首長，外行領導內行、政治高於專業，從結構上動搖國家70年累積的治理根基。從日前秋鬥反映的民氣來看，「討厭民進黨」的社會氛圍正在形成，如同2017至2018年般。

不過，要重演2018年「韓流」般的政治海嘯，除了天時，還需要地利與人和的協同，並非風起就能火燒連環船。所謂的地利與人和，最關鍵部分仍在最大在野勢力?國民黨身上。因此對藍營來說，當前最重要的工作，便在於從過去國、民兩黨的成功與失敗之處，重新找出新的勝利方程式。

國民黨需要路線磨合

直觀來說，2018選舉的大勝，並非國民黨大勝，而是韓國瑜捲起的「討厭民進黨」大勝，當綠營全力反攻，藍營卻受郭台銘因素干擾趨於分裂，韓國瑜聲勢弱化，國民黨也就欲振乏力，形成2020大選的敗局。類似情形也發生在馬英九身上，馬如日中天、國民黨跟著水漲船高，馬日薄西山，藍營就一瀉千里。從馬、韓兩個案例，明顯可以看出國民黨太仰賴政治明星勝選模式，當政治明星垮，國民黨就跟著垮；反觀民進黨，蔡英文貴為共主，蔡一旦垮，蘇卻能進場救援，救綠營於危亡之間。同樣的情況也發生在後扁時代的蔡英文身上。打個人戰不打集體戰，正是國民黨民主化後成敗的癥結。

進一步來說，國民黨原以組織力量見長，台灣民主化後太過仰賴政治明星光環贏得選舉，但取得政權後，戰功彪炳的政治明星輕視組織，也不願與他人分享權力，不但組織漸漸崩解，更糟的是，內鬥文化成為黨的基因。

具體來說，當前國民黨韓國瑜代表的庶民路線，與馬英九代表的菁英路線，兩條路線的磨合是國民黨能否善盡監督制衡功能，並進而在2022、2024兩場選戰勝選的關鍵問題。只有庶民路線，或只有菁英路線，國民黨都不可能重返執政，也無法為台灣找到出路。

國民黨需先從內部融合做起，解決過去黨內紛爭的路線歧異，進而在不斷監督制衡民進黨的道路上，一點一滴獲取人民的信心與支持，並與社會結合，提出接地氣而不是高大上的政策方針。藍營有了內政的底氣，但仍要提出一套大陸、美國與台灣年輕選民都能接受的美中台關係新論述，才有機會重返執政。