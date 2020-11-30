感恩節剛過，聖誕節馬上要來了。今年你過得好嗎？當然不好。因為新冠病毒，逼得大家喘不過氣！但另一個多年來瀰漫的恐怖現象是「中產悲歌」，全世界的中產階級都愈來愈不知道怎麼過活？當台灣股票指數再創新高，房地產還在持續喊漲之際，你覺得日子有過得更幸福嗎？財富累積有比高嘉瑜多？

任職於馬德里高級研究學院的人類學家哈達絲‧維斯，寫下了《中產悲歌：面對薪資停滯、金融危機、稅賦不公，中產階級如何改寫未來？》一書，明確指出中產階級並不存在，那只是騙人的假象。

「中產階級」一詞原本意味著，我們都必需對自身的財富負責，只要盡可能努力工作，同時削減開支，割捨一些眼前立即的享受，就能獲得回報。我們相信這如果成功了，必然是盡了全力；如果失敗，那一定是不夠努力，要怪就怪自己。我們認為投資是一種創造財富的可行手段，在充滿風險和不確定性的社會中，只要我們不過度投機冒險，就能達成致富的希望與目標。同樣的面對家庭、教育與工作，我們相信這社會提供了足夠的機會與資源，只要我們善用技能就能找到工作，認真努力就有學校可以唸，正常作息就能取得家庭的平衡與幸福。

不幸的是，當資本主義作祟，金融成為幫兇，科技牽引著世界走向極端，掌權者只顧選票、不顧人民福祉的走向專制，這一切都是虛假的。中產階級無論再多麼努力，都是別人用來創造盈餘的工具。當人人忙著爭取利益，卻看不見自己已被剝削，「階級複製」便成為中產階級甩不掉的命運。人們奉獻心力生產的商品和服務，其真正價值往往高於薪資，而多出來的利潤，便回到了最高層的手中。

「中產階級」的定義原本就模糊不清，這個詞的關鍵不是「階級」（class），而是「中產」（middle）。根據哈達絲的大量文獻研究，歸納出的結論是：「中產階級只是一種意識形態」。「人們相信，只要我們對自身財產和教育進行了投資，任何人都可以向上爬。若未達成一定是投資不足」，這是天大的誤謬。至少當今現況不是如此。來自德國、以色列、美國等地的研究證據也說明，這種信念最終帶來的結果卻是自我毀滅。調查也指出，僅僅和十年前相比，今天自認為是中產階級的人數減少了，而且，按事態的發展趨勢來判斷，那些身處階級邊緣的人很快就會跌出邊緣之外。

面對薪資停滯、福利減少、健保要漲、健康與教育成本上升、稅賦不公，中產階級該何去何從？如果我們繼續坐視資本主義侵占勞動所得，放縱極權危害自由，不重視公平正義的社會平衡，那麼富者還會愈富，窮者還是更窮。資源被重新分配後，中產階級會更失去競爭力，淪落到中下階層。這不只是中年人的問題，年輕人更加嚴重，台灣經濟奇蹟主要創造者的中產階級正在消失中。這恐怕這不是一場秋鬥能解決的。

（作者為台北書展基金會董事）