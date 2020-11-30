行政院主計總處才於11月27日公布最新經濟預測，今年經濟成長率上修至2.54％，蔡英文總統迫不及待在隔日表示：這是一個令人感到興奮的數字。這的確是個讓人感到高興的數字，和絕大多數受到新冠肺炎疫情衝擊經濟衰退的國家相較，無疑的，此成績令人驕傲。但是主計總處和蔡總統隱藏在背後始終不敢說的是：這令人興奮的數字的主要貢獻來自大陸。

主計總處說：由於貨品出口表現實在太好，將今年經濟成長率預測由1.56％大幅調升到2.54％。但是為何出口表現比預期好，卻隱而不敢說。

蔡總統說，這是因為台灣防疫成績不錯，人民一起合作配合疫情指揮中心的指揮而使疫情穩定。話，只說了一半，也沒講出另一半的原因。

依據主計總處資料，今年經濟成長率預測2.54％，其中來自於對外貨品和服務貿易的貢獻2.36％，貢獻率高達93％。換言之，讓人興奮的數字幾乎全是來自對外貿易的表現。而其轉折點則是從第3季開始，該季和第4季的經濟成長率分別達到3.92％、3.28％，堪稱亮眼。如果將經濟成長的帶動力量拆解，對外貿易的貢獻分別是4.04％和3.76％，來自於民間消費、政府消費、投資的國內需求則是呈現衰退。若將對外貿易的成長進一步分析，則可發現主要貢獻來自對大陸出口，大陸是帶動台灣經濟成長的主力。這就是蔡政府說不出口的秘密！

今年1-10月台灣貨品出口成長3.4％，貿易順差478億美元。對大陸和香港的出口則是成長13.7％，占台灣出口比重從去年的39.7％提升到43.6％，創下歷史新高；順差達706億美元，成長近19％，這才是讓他國羨慕的主因。如果不計對陸港出口，台灣對全球其他各國出口是衰退3.4％。

此外，拿今年以來最亮眼的第3季來看，台灣出口成長率為6.0％，但對陸港的出口成長率高達19.4％，占台灣出口比重攀升到史無前例46％；如果扣掉對陸港出口，第3季的出口也是立即轉正為為負。

主計總處公布的最新資料讓人最納悶的一點是民間投資方面。從去年到現今，蔡政府不斷大內宣台商回台投資的偉大成就，宣稱台商回台資金超過1.1兆，投資率達23.44％，是10年新高。但是今年民間投資帶來的固定資本形成對經濟成長的貢獻依主計總處2月時預測為0.60％、5月預測0.45％、8月0.47％、11月0.29％，簡直如斷崖墜落，令人不禁要問：這些回台投資到哪裡去了？令人興奮的回台投資數字有多少是灌水、多少根本是空氣？

11月23日拜登公布部分執政團隊名單，首席外交顧問、前副國務卿布林肯將出任國務卿。據報導，布林肯接受訪問時表示：「美國從包含中國大陸的世界各地引進學生、人才、思想和投資，並從其中獲得極大利益，如果把這些切斷會是個錯誤，重點應是如何取得平衡。」依其說辭布林肯的戰略思維是：美中之間是競爭和合作的競合關係，一手對抗，另手合作，二者之間取得動態平衡。

美國變天了，美中關係將產生質變了，堅持反中去中卻又經濟靠中的蔡政府在兩岸政策方面能不改弦更張嗎？

（作者為中華大學講座教授）