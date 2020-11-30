針對蔡政府明年初要進口美豬，特別是含有瘦肉精的美豬，國民黨對此引發民怨的議題接連攻防；從立院阻擋蘇貞昌進行施政報告，到祭出反萊豬食安公投，又於11月22日和民團上街一起「秋鬥」，再到日前豬內臟攻勢，甚至傳出會罷免挺萊豬立委及仍會號召民眾上街。一連串的攻防，不僅讓反萊豬的議題持續聚焦媒體版面，也讓國民黨重新找到施力點，更和民團與民眾黨有了第一次分進合擊的默契，就算日前丟豬內臟引發爭議，但總體來說，國民黨反萊豬一系列操作，確實找回了攻堅及制衡執政黨的手感，得分仍大於失分。

首先，從民調上來看，國民黨支持度已漸追上民進黨；親綠智庫民調顯示只差10%，國民黨智庫民調只差4%，可見進口萊豬政策確實惹惱民眾，國民黨聚焦攻堅，戰略到位。而日前加碼在議場丟豬內臟，也使國民黨網路聲量居第一，雖然負評亦隨之上升，但網路上亦頗多支持者認為國民黨已重拾戰力，也有鞏固基本盤的效果；而馬英九「面對獨裁專制政權，實在無路可走」及江啟臣「不強烈杯葛抗議，就是縱容獨裁的開始」等論述，也有訴求中間選民的企圖，有針對該議題持續進行管理，也算是種損害管控。

其次，從政策配套來看，蘇貞昌本對萊豬議題立場堅定，但日前卻祭出赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示及嚴格稽查等「5大措施」，當然是想針對秋鬥被拉高的民怨做回應，但國民黨立刻質疑其為「5大騙局」；而蘇針對國民黨的豬內臟攻勢，也只能在同黨立委護衛下，5分鐘草草進行施政報告，加上農委會主委陳吉仲及衛福部長陳時中護航萊豬議題被質疑昨非今是、捉襟見肘之際，很顯然政府針對萊豬開放的立論、配套及風險管控，不論是嚴謹度或宣傳操作，離說服民眾仍有距離，而國民黨強力攻堅，只是讓民進黨的心虛攤在陽光下供民眾檢視而已。

再者，國民黨的各項操作也多能達到戰略效果，如立法院杯葛能凸顯在野黨制衡的形象，食安公投能串連黨中央及黨籍縣市長，進行組織動員及選舉操兵，同時設定後年地方選舉的「民生」主軸；秋鬥能和民團建構溝通平台，也能測試與民眾黨結盟的可能性，罷免挺萊豬立委能集中資源尋找突圍破口，12月再遊行更能對蔡政府加壓，就算其對進口萊豬勢在必行，國民黨仍能藉不斷動員取得最佳戰略位置。

至於綠軍想藉英國廣播公司（BBC）報導提到「台灣立法院爆發衝突並不罕見，某程度上已惡名昭彰」的論述對國民黨貼標籤，也將失效。畢竟民眾多會認為民進黨應才是國會衝突的始作俑者，搖身一變成為執政黨後，便想法相莊嚴地批判國民黨，不僅昨是今非，還真可能笑掉民眾大牙。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）