2020年，生肖鼠年，地支為子，增多萌芽之意，怎麼看都是吉祥好年。新冠疫情增溫、兩岸關係趨冷，這一冷一熱之間，農民就這麼成了今年最慘的受災戶。

今年真的是台灣農民的歹年冬。疫情讓國際遊客進不來，兩岸冰封又讓貨難以出去大陸，本土咖啡、茶葉外銷訂單因此砍掉一半，乾旱又導致茂谷柑等農作落果3至5成，不是一個慘字可以形容！雲林縣長張麗善盼農委會不分藍綠一視同仁趕快核准救助。

最近碰到幾位縣市首長，南投縣、台東縣、台中市、嘉義市、苗栗縣、新竹縣，這些縣市長都異口同聲，今年農民的收入真的差很大。

面對此一天災人禍並起的壓力，擴大內需市場成重要課題，縣市長們先後舉辦大型茶葉咖啡博覽會、水果促銷活動，也走入都會、校園、社群和網路來刺激買氣。但是，農民們心知肚明，人進來，貨出去，才是能夠讓他們翻轉生意的困境。

農民當前面對的困境，不是只有採購和生產量的減少，而且還是售價的同步下跌。往年台灣的高山茶1斤2000元起跳，現在有些地區已經跌到一半。大宗水果例如香蕉、芭樂、火龍果等等沒有一個例外，也售價跌落。反觀政府採寬鬆貨幣政策，舒緩疫情衝擊，卻讓通貨膨脹悄悄發生。人少了，錢也小了，農家的實質收入就這麼兩頭燒。

明年看來乾旱依舊，農民受影響的將不只是咖啡、茶葉、水果，最大宗的稻米也受衝擊，養豬收入因萊豬進口恐怕也是弊大於利。天地不仁猶可嘆，官府寡情只能無言。上街頭嗎？唉！誰叫他們是善良的農民呢！

小英總統曾經說：「勞工是她心頭最軟的那一塊肉。」這一句話讓好多勞工感動萬分，也助她登上總統寶座。

農民人數只剩約百萬人，GDP占國家的總產值也只有2%不到。當然，其中假農民不少，估計約占了一半，但對那些每天仍在辛勤耕作的真農民，總統，至少這兩年把他們當做妳心頭的一塊肉吧！

（作者為國家公益發展協進會理事長）