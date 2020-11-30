NCC決議對中天新聞台不予續照，中天因此聲請假處分以避免損害擴大。綜觀NCC與中天間的爭執點，就法論法，就是NCC執以為據的「行政裁量權」大有問題。尤其NCC逕以「行政裁量權」斬斷民主、箝制言論的行為，更令人難以置信。簡言之，NCC否准換照之理由不足且不明確；而NCC未採其他侵害較低之手段處分，逕自否准中天換照申請，更有違反《行政程序法》第7條第2款「比例原則」之議。只是，雖然中天聲請假處分有其依據，但台灣到底會不會成為一言堂，民主會不會倒退嚕？就看司法這塊淨土是不是淪陷了！

尤其，從大法官釋字第689號解釋可知，「新聞自由」包含新聞媒體提供具新聞價值的多元資訊，以豐富言論自由市場並監督政府。因此，法院審理中天換照及假處分等相關案件時，自應一併考量新聞下架後，將導致中天無法循原有管道提供多元資訊及監督政府，因而有礙民主多元社會發展的後果。

事實上，從目前雙方爭辯進展來看，中天關台一事根本是決策草率、理由荒腔走板。我們更要提醒，行政機關所為之處分及裁量權並非漫無限制，應符合法規授權之目的外，也受法律及一般法律原則之拘束，且不得逾越法定之裁量權範圍，此有《行政程序法》第4條及第10條之明文規定為據。

例如NCC以中天屢次違規遭民眾申訴等情節，認定中天無法改善而否准換照。但行政行為應符合《行政程序法》第5條明確性原則、第6條平等原則、第7條比例原則、有利不利一併注意原則，以及第10條合目的性之裁量限制。是故，中天雖遭申訴，但申訴內容、申訴人動機皆無法推知中天有否落實新聞專業；且違規內容有無具體推知中天有違新聞專業，皆難以得知。

況且，NCC於10月26日召開中天換照聽證會後，卻遲至11月11日才提出衛星頻道節目供應事業一般頻道換照審查評分表，也違反《行政程序法》第5條、第8條明確性原則及誠信原則。

此外，迄今仍乏事證證明中天節目製作內容受大股東影響。再參酌NCC未能指明中天究竟違反中天電視新聞自主公約何項規定，其以中天未能具體說明改善可能性否准中天換照申請，應也違反《行政程序法》第7條及第9條之「有利不利一併注意原則」與「比例原則」等規定。

至於法院應否核准中天提出之假處分聲請乙項，依《行政訴訟法》第298條第2項規定，「定暫時狀態處分」時，應視3大要件是否具備。也就是：爭執之公法上法律關係、防止重大損害或避免急迫危險，以及有定暫時狀態之必要。

所謂「重大損害」，實務上多採「利益衡量原則」。亦即須多考量聲請人因假處分所獲得之利益或可防免之損害，以及該處分對公共利益維護，再斟酌社會經濟等主客觀因素綜合判斷。至於「急迫危險」，則指危險刻不容緩，無法循行政爭訟程序處理者而言，並據以認定定暫時狀態的必要性。雖然本於五權分立原則，法院對行政裁量權多予以尊重，但如有濫權、怠惰或違法情事者，自然不得逕以尊重「行政裁量權」駁回假處分之聲請。

當前中天既遭NCC駁回換照申請，NCC又依行政程序法第55條、107條舉行聽證會，則依《行政程序法〉第109條規定，中天雖得提起行政訴訟，但因訴訟曠日廢時，即使權利人事後取得勝訴判決，往往因損害已經發生或公法上權利狀態有所變更，自有聲請《行政訴訟法》第298條第2項定暫時狀態處分之必要。

何況，所謂防止發生重大之損害，雖然實務上案例分歧，惟參酌中天於12月11日到期後無法再繼續經營原有新聞台，直至法院判決確定廢止NCC處分時止，因此對於中天之營業自由明顯應有侵害。另外，《衛星廣播電視法》雖未規定獲准設立之頻道，在執照到期時定能獲准換發執照。然則，否准換照既非常情，即不宜逕認申請人對主管機關之行政處分有可預見性。

中天關台爭議蔓延至今，其實已對台灣民主體制基石之所繫之言論自由造成難以彌補的戕害。只是，對民進黨成員及側翼卻未見反省，迄今仍不斷放話，對新聞台自救行動或民眾的憤慨冷嘲熱諷，毫不在乎其等戕害新聞自由的行為，真讓人難以置信。我們更要提醒背離獨立機關天職及專業的NCC與委員們，歷史勢將記載這段迫害言論自由的暗黑史。

（作者為立法委員）