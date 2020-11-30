日前美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑高調表示，今年台美軍售金額高達118億美元，史上最高，明年對台還有52億美元軍售。但對此國防部嚴正強調，明年未規畫上述軍購項目，並認為酈英傑的說法不實，罕見直接公開打臉美方，是否積怨已深？還是就事論事？看似都沒有必要如此公開駁斥。其實，若觀美方近日來的作為，當可略窺其精奧。

首先，川普至今還在困獸猶鬥，雖然言詞放緩與行動放鬆，但確實心有不甘，認定拜登是因作弊取勝。由此可見，除日前更換國防部長以及律師朱利安尼還指證歷歷之外，更令人驚悚的，就是日前伊朗核子專家遭刺殺事件。

伊朗方面言之鑿鑿，認定是以色列特工所為，其後必有美方支持，因日前川普還曾有意攻擊伊朗核設施，但被幕僚阻止。可是將此攻伊的訊息公開，則必含特殊暗示意味，更強化了美方的角色，是否激發以色列行凶的動機？再觀日前美國情報官訪台一行，其模式類似，否則私下進行，北京也無從抗議，因而這顯然就是要刺激大陸，更是蓬佩奧所稱「台灣不是中國一部分」的推廣。進一步觀之，這當然與拜登有意重回《伊朗核協議》有關，若此，以色列的國安將大受影響，因伊朗核能發展的實力大增，故以此激烈手段，企圖阻止拜登與伊朗緩和關係。但此事件的重點是，川普還在準備最後驚奇以及給拜登設下難題？那就可能與台灣有關。

近期美國《國家利益》雜誌刊文指出，在明年1月20日美國政府交接前，川普總統、副總統彭斯及蓬佩奧等人，「此刻應是來台訪問的時間點」。該雜誌以美國利益為依歸，立場並無偏頗，做出如此判斷，絕非空穴來風。

若此說屬實，北京必會強烈反應。但若以伊朗的目前觀望態度觀之，因為美方正在交接，立即強勢反應不見得有利，還不如等拜登上台再說。這種思維可能也適用於北京，因而加大了美方高官訪台的可能性。

這也確實是美方的一個好機會，因為川普偏好標新立異，為人所不敢為，必定造成轟動。就像去年川普突發奇想，在東京訪問後，直飛板門店與金正恩見面一樣，立即成為全球關注焦點。這不但符合川普的個性，更可為未來拜登設下框限，並為自己累積政治籌碼，一舉多得，何樂不為？尤其川普也曾言，在離開白宮前還有很多事情會發生。

依此觀之，我國防部上述的反應確實值得稱道，盡可能遠美緩陸，降低北京出手的意願，這自然加強了對台灣的安全保障。再以伊朗的實例觀之，其與以色列之間可能爆發的是一場國際戰事；相對的，兩岸之間的內戰成分高，這又相對減低了中共對台用武的可能，若傷及無辜，後怨難平，因而這又增加了川普挑釁的機率。

若更進一步，我方能勸阻川普訪台，那將可對大陸發出緩解兩岸情勢的強烈訊號，並為拜登未來相對緩和的大陸政策做準備，這當然有利台灣的和平與發展。但是，若川普不訪台，那川普就不是川普了！

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）