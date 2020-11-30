美國前國安顧問邁馬斯特日昨呼籲，澳洲應擺脫對中國的經貿依賴，堅定站在「反中」陣營。但澳洲總理莫理森隨即回應，「他領導的政府不會在美中兩國間選邊站」，還強調「中國經濟崛起對澳洲與全世界都有好處」，似有意在美國改朝換代前夕，為惡化的澳中關係鋪陳改善契機。

11月中旬，中國駐澳洲大使館主動公布14項有關澳洲政府「反中」動作，包括資助澳洲學術機構進行「反中」研究、取消中國記者和學者簽證、建議獨立調查新冠肺炎疫情起源、在2018年禁止華為參加5G建設、在沒有證據下指責中國發動網路攻擊，以及跟隨美國譴責中國在南海行為等。中方官員強調，「要是把中國當成敵人，中國就會成為敵人」，向莫理森政府施壓要求其調整政策。

美國大選期間川普為拉抬選情，推動「槓中」的「印太戰略」，要求澳洲配合美國「敲打中國」，還藉「美澳2加2會談」拉緊澳洲，頗讓澳洲政府騎虎難下。7月間，澳洲在美國督促下，發布《新國防戰略》，計畫10年投資1850億美元強化國防，應對以中國為主的新國安威脅。莫理森還曾於9月間對聯合國大會演說，呼應川普的「中國病毒說」，並表示「他不會被中國嚇倒，也不會屈服於脅迫而改變價值觀」。

澳洲是美國的軍事同盟，也是「五眼聯盟」成員國。近10幾年來，中澳經貿投資蓬勃成長，中國已成為澳洲最大貿易與投資夥伴，也是支撐經濟發展重要能量。澳洲原物料出口高度依賴中國市場，大量湧入的中國留學生和遊客，幫助支撐澳洲高等教育和旅遊業，讓澳洲與中國經貿投資互惠關係，明顯超過澳洲與美國的互動。

川普政府要求澳洲全面配合「敲打中國」政策，已讓澳中關係每況愈下。不過中國在今年中對澳洲實施經濟制裁，包括宣布暫停進口4家澳大利亞企業的牛肉產品，接著又陸續對澳洲出口產品採取貿易行動，包括禁止澳洲煤炭、棉花、木材、葡萄酒、龍蝦、牛肉等產品，皆被北京非正式封殺或是施加關稅。中國幾乎是澳洲經濟成長的發動機，兩國若走向敵對將造成澳洲大量失業。搞得美國要求其他盟國購買澳洲的商品。

因此，莫理森政府對於是否要與中國脫勾，仍有戰略性猶豫但卻找不到優雅下台階。近日，美國總統當選人拜登及其國安團隊，透露對中國「既競爭又合作」政策方向，將取代川普政府「顛覆中共政權」敵對態度，讓莫理森如釋重負，頓時解除被迫與中國脫勾壓力。

11月15日，澳洲雖為美國軍事同盟，在美中競爭下仍參與《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），凸顯澳洲不願拋棄「經貿親中」，創造就業榮景機會。倘若拜登上台不把中國當成敵人並推動「健康競合」，澳洲雖決定不選邊，但中澳關係修好應指日可待。

（作者為國家政策研究基金會顧問）