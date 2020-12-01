無色覺醒》王丰：親美捨中兩岸失衡？民進黨是否愛台灣？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第773集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「親美捨中兩岸失衡？民進黨是否愛台灣？」

這次F-16，上次F-5E，台灣軍機出事都在台灣東部海域，傳出好多說法，有的說法是為了跟監附近外國的軍艦，不管F-16飛行員為什麼出事送命，看來是否為台灣打腫臉充胖子，硬要去配合老美的印太戰略？

說一句老實話，印太戰略真的干我們台灣老百姓什麼事？印度人是蔡英文的親戚嗎？不管印太戰略這檔事，蔡英文會少一塊肉嗎？

根據台灣的媒體統計，近年來失事的戰機共有11架，包括三架F-5E、五架F-16、三架幻象2000。台灣戰機約有270架左右這幾年就報銷了11架，比例將近5%，沒打仗也不是臨戰狀態，光是日常演訓就摔了11架。

台灣蔡政府如果繼續聯美抗陸一面倒的政策，是否還會有更多的台灣軍人冤枉送命？台灣執政黨如果保持兩岸政策平衡穩定，台灣軍事飛行員是否就不會平白枉死？

2020年7月，台灣官方宣布軍事飛行員每個月加薪四萬塊新台幣。當然對我們這些升斗小民來說，是一個非常誘惑人的數字，可是對軍事飛行員的來說這個意義何在？

蔡英文、蘇貞昌都跳出來說，非常支持軍事飛行員加薪。好像給軍事飛行員加薪是政府莫大的鼓勵，要台灣軍人勇敢起飛。但問題是加薪之後，才四個月的時間，先是一架F-5E的飛行員失事身亡，近日又有F-16的軍機失事，飛行員恐凶多吉少。

這兩個不幸的事故，蔡英文、蘇貞昌、嚴德發你們這些人能不能夠告訴大家，加新台幣四萬塊，換一條性命的犧牲，你們認為很有價值嗎？

軍事飛行員犧牲是一件非常不幸的事，是國家社會的損失，但我們不禁會問，犧牲的價值到底在什麼地方。你們不解決根本的問題，以為給軍人加一點錢，就可以把軍人當作神風特攻隊嗎？

如果花四萬就能叫人家當神風特攻隊，那執政黨府院首長們的薪水多少？值不值得你們也去犧牲奮鬥一下呢？光只會叫軍人賣命，而你們只會專門講一些官話。蔡英文曾說軍人是特殊職業，那會不會就是你們讓台灣的軍人身陷險境。

如果蔡政府不搞爛兩岸關係，軍人需要沒有打仗就頻頻出事送命嗎？如果執政黨不朝美國一面倒，湊合美國搞印太戰略，民進黨也去當砲灰，像個小弟一樣，鞍前馬後當僕人，軍人需要這樣子嗎？

柯文哲柯市長曾經說兩岸一家親，兩岸既不是一家仇，當然是一家親。那民進黨何嘗跟大陸有仇？大陸又何嘗有什麼地方對不起民進黨？

往日無冤；近日無仇，難道是民進黨主事者為了一己之私？為了執政的重大利益？走台獨路線？去中國化路線？跟美國靠攏？跟著美國遏制中國大陸？和中國大陸搞對抗？才會把兩岸關係搞到一發不可收拾？

蔡政府還口口聲聲要徹查軍機事故的原因，這還要徹查嗎？最大的原因就是執政黨錯誤的兩岸政策，向美國一面倒的政策造成的，這還需要調查嗎？蔡英文蘇貞昌最該被調查的就是妳們自己。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！