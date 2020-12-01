至於那些質疑、謾罵陸生的聲音，空竹覺得，「一些大陸人不瞭解台灣和陸生的生存環境，他可能覺得台當局近些年的做法有點『荒謬』，所以把自身的某一些憤懣的情緒轉移到陸生身上。」同樣的，在台灣，因為很多人甚至根本沒去過大陸，只能透過網路、媒體瞭解那個「被建構出來」的大陸的事情，有的台灣人可能會產生不理解或不滿的情緒，也可能會把這些情緒發洩到陸生的身上。

面對面感受到溫暖

「我真正地來到了台灣，看到了這裡的社會狀態，接觸到一些不同觀點的同學，瞭解他們為何會形成現在這樣的觀念，雖然可能我們立場不同，但我們都是在友善交流的。」空竹強調，「陸生在台灣受到了一些不公平的對待，但是我們在台灣也感受到了非常多的溫暖，感受到非常多不一樣的體驗、不一樣的風景、不一樣的文化。」

陸生D同學也表示，「面對那些質疑，我不在意。很多在網上批評陸生的人，可能一輩子都沒來過台灣或沒去過大陸，但我來了，我相信我看到的、我瞭解到的，別人說什麼，都沒關係的，不要理會就好了，他們在網上敲碎鍵盤也不會真正傷害到什麼。現實生活中，我身邊的、我所有認識的台灣同學，他們對陸生都沒有太大的歧視和偏見，不會在意你的身分，不會說因為你是陸生就不跟你來往。」

陸生們身體力行地努力推動兩岸的友好交流，大多數的台灣人也非常友善溫暖，可是，在感受到台灣人，尤其是鄉民們，近些年來越來越強烈的「仇中」情緒，陸生很多時候總是無奈、無措的。即使陸生們內心深愛著台灣，和台灣人一樣，都想要好好呵護、珍惜這片土地，守護這裡的和平靜好，但是，當他們「陸人」的身分暴露了，他們在某些激進的、深綠的台灣人眼裡，就永遠是這片土地上最應該要被驅逐出境的「異族」、「侵略者」。

政府藉防疫築心牆

2020年新冠疫情爆發後，在網路上，兩岸這種「撕裂」似乎到了快要分崩離析的地步。

疫情之下，台當局起的不只是防疫高牆，更是人們內裡的心牆──「逢中（陸）必反」幾乎成了集體共識。防疫也是如此的，「似乎『陸身』就是病毒」，陸生Nick調侃說，「我有同學，一整個學期都在歐洲交換，2019下半年開始就沒回過大陸，他2020年2月初想從歐洲直接入境台灣的時候（當時針對『陸人』的禁入令已經發布了），被拒絕了，因為他拿著中國（大陸）護照」。

對於台當局歧視「陸人」的防疫政策，陸生Kira也表示出了強烈的不理解，「只要是大陸人，即使近期沒踏足大陸也不能返台，太可笑了」。不分「旅遊史」，只是按照身分證地區就「禁入」，陸配和台灣老公一起從大陸回台，按理來說兩人被感染的機率是一樣的，但是，拿台灣護照能入境，陸配拿大陸護照無法入境，「這，就是台灣當局被當地民眾高呼『世界領先』的防疫手段？！」

捍衛權益卻被歪曲

一隻腳在大陸，一隻腳在台灣，隨著兩岸之間的對立情緒愈演愈烈，陸生感覺自己也快要被撕裂了，掉入台海的萬丈深淵裡面。

疫情爆發後，台灣對於「陸人」的限制入境彷彿是突如其來的，並沒有一個提前的「預警」。有陸生放寒假之前就買好了1月26日返台的機票，當天降落在桃園機場，才忽然被告知禁止入境了。無奈之下，只能在機場當場再買一張票，飛回大陸。

在大陸人剛開始被限制入境台灣的時候，陸生們努力想要爭取的，不是不配合進行檢疫措施，而是反對明顯帶有歧視大陸性質的、不合理的防疫規定。陸生發起聯署的貼文內容，公開在學校的臉書社團上，「就有台灣同學留言問我，為何非典和新冠都是從中國開始擴散的？……波及了全世界那麼多的無辜生命，中國人沒有良知的嗎？為什麼還好意思活著？！……你一個人道歉有什麼用，道歉就能讓病毒消失、讓人死而復生嗎？！……」Nick說，疫情之下，或許大家都PTSD（創傷後壓力症候群）了，「像1月底2月初時候，我們都害怕武漢人，看到『鄂A』車牌都要報警；放到世界上，可能大家都恐中，覺得從大陸出來的都帶毒。陸生們捍衛自身權益的行為，被台灣網民們歪曲、揶揄是在『故意向台灣輸出生化武器』、『故意要把病毒帶來台灣』……」說到這，Nick嘆了一口氣，網路上這些敵意令人不寒而慄，他無力再繼續列舉下去了。

在資訊高速流通的現代社會，各類資訊觸手可得，但似乎，人們接收到的內容反而變得更加單一化。台媒對於大陸的報導，大多都是負面傾向的，這些負面的資訊，不斷堆疊建構出一個長期以來在台灣民眾心目中對於「大陸」的刻板印象。以至於在疫情來襲時，除了台媒的報導，一些台灣人即使通過不同的渠道獲得大陸疫情的相關資訊後，也會選擇順著這種刻板印象的框架，情緒性地、片面地、去脈絡化地（甚至是帶著惡意地）解讀。疫情之下，網路上充斥著眾聲喧嘩的霸凌狂歡，台灣網友們以言語霸凌大陸、霸凌陸生為樂。

「可能網路會把人們的戾氣和情緒都放大了吧」，Nick強調，陸生不能只是把自己困在網路裡面，「在現實中，我們接觸到的台灣人，其實大多數都還是很友善的。」具體到日常的學習生活里，陸生們感受到了很多來自朋友、老師、同學們的關心。疫情之下，台生與陸生之間會傳訊息互相報平安，台灣人也很想瞭解大陸目前具體是什麼情況，而不只是片面地相信台媒上刻意渲染的那種「人間煉獄」的妖魔化慘狀。一些大學教授也會公開為陸生發聲，希望台灣社會能放下對大陸的偏見，真正做到對人的「平權」與「尊重」。

被刻意強調的仇視

1月26日，台灣「中央流行疫情指揮中心」發布「陸籍人士來台限制」，要求2月9日之前陸生暫緩入境。但是，隨著疫情在全球範圍內的擴散，陸生返台的日程不斷後延，被「禁入」的時間長達200多天。

一些台媒至今仍把「新冠肺炎」寫成「武漢肺炎」，似乎刻意在強調一種「敵對」與「仇視」。

（《求學台灣，半是蜜糖半是傷》之三）

（Rosen／陸生）