隨著RCEP的簽署及川普連任失敗，美國是否重返CPTPP重新領導東亞經貿與地緣戰略，立即成各方關切議題，沉寂一段時間的區域經濟整合問題也重新獲得市場青睞。轉折並不令人意外，拜登競選期間已多次在競選演說中強調，將揚棄川普雙邊經貿談判策略，重回多邊架構下的自由貿易體系，川普退出TPP、擱置美歐跨大西洋貿易投資夥伴協定（TTIP）等決定，可能全面翻轉。

面對國際經貿情勢丕變，市場普遍認為，不只有利全球經貿加速復甦，也可能改變中美對抗的局面。

中美兩國的競合態勢，有可能在美國重返CPTPP後，重新回到歐巴馬時期兩大巨型自貿協定的競合狀態。大陸也無意和美國進行集團式對抗，大陸領導人習近平日前在APEC領袖峰會中透露，中國加入RCEP後，將考慮加入CPTPP。

外界並不看好大陸加入CPTPP的可能性，認為表態性質居多。有專家學者指出，大陸加入CPTPP不如想像中容易，甚至認為大陸不自量力。主要原因在於CPTPP相較於RCEP，是一個高規格、高標準、高度自由化的自由貿易協定，以現在大陸的經濟體制與市場開放程度來看，離加入門檻還有很大一段距離。尤其是在國企補貼、電子商務、勞工權益等方面，恐怕連基本門檻都跨不過去。如果大陸硬要加入，勢必進一步開放市場，可能對大陸內需產業帶來嚴重負面衝擊，絕非北京所能接受。

乍聽之下這些論點很有道理，但實際情況真是如此？

以國企補貼為例，批評者多認為大陸國營事業，不管是從規模或政府股權控制來看，都明顯構成市場不公平競爭，有違CPTPP精神。但根據CPTPP「第17章政府控制事業及指定的獨占企業」專章說明，CPTPP並沒有禁止設立或維持政府控制事業（SOEs，即國營事業）。

也就是說，判斷是否構成不公平競爭，並不是以國營事業規模或股權掌控為依據，而以是否提供非商業手段援助，致使其他成員國國內產業受損來認定。更何況，專章最後還有提到「例外規定」，允許成員國可針對其個別情況，擬定適用例外規定之事項列入。例如，越南、馬來西亞及墨西哥等CPTPP成員國在加入時，就分別在國營事業專章獲得例外待遇或被允許降低門檻。既然有例在先，大陸提出申請時，當然也有機會比照辦理。

另一方面，CPTPP市場開放標準比TPP降低很多，一些標準過高的爭議性條款，於美國退出後已暫時擱置，大陸加入的難度隨之降低。換句話說，如果CPTPP成員國真的希望大陸加入，基本上有爭議的條款都可先行擱置，等加入一段時間後再經由談判協商，慢慢調整。目前CPTPP就採取務實策略，不求一次到位。

再就市場開放可能衝擊大陸內需產業來看，外界其實多慮了。市場開放原本就是當前大陸重要既定政策，趁此機會，倒逼市場開放，進而帶動內需產業升級轉型，何樂不為？何況市場開放過程中，導入的不只是資金與市場，還包括高階人才與技術，這是大陸最需要的。

總的來說，大陸加入CPTPP，關鍵還是在於自身市場要不要進一步開放的問題，而不是外在環境或內部體制的因素。

畢竟現在CPTPP是由日本主導，而日本首相菅義偉已表示，做為明年CPTPP輪值主席國，日本的目標是讓CPTPP規模更大，以實現亞太自由貿易區（FTAAP）願景。在與王毅碰面後，菅義偉這段話意在呼應大陸加入CPTPP的訴求，現有成員國對大陸的表態多表贊同，特別是與大陸本來就已簽署FTA或RCEP成員國，基於大陸市場進一步開放的考量，都沒有理由反對。

加入CPTPP，大陸讓利一定比RCEP多，就如同習近平所說，亞太經濟合作從來不是零和博弈，而是可以互利共贏的機制。如果透過區域經濟整合，可以創造更大的利益，個別國家的小利根本無需在意。正所謂吃虧就是占便宜。更不用說，加入CPTPP，不只能夠倒逼大陸加速市場開放，還可強化大陸全球經濟的領頭羊角色。加入CPTPP、推動亞太自由貿易區是北京實現2035年中等富裕國家必由之徑。