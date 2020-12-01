中美博弈大棋局，北京反守為攻，局勢瞬息萬變，一動一靜，一攻一守之間皆有道理。

美國總統大選結果底定，北京主動出擊，打出一連串組合拳，為即將到來的拜登時代未雨綢繆，更為自己創造有利的形勢。

首先是「以疫謀發展」。新冠疫情肆虐下，世界經濟受到重創，各國更有動機盡快加入和批准《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），大陸外長王毅在RCEP簽署後到訪日韓，偏重的就是未來的經濟合作和發展。

大陸以往簽署的自由貿易協定雖然不少，但少有重量級經濟體加入。這回RCEP納入了中日韓等重量級經濟體，將北京、東京、首爾的三方自貿協定提上議程，對國際經濟重心進一步轉移到亞洲具有強大的推進作用。

北京打出的第二個組合拳針對澳洲，在經貿和外交上讓澳洲碰壁。澳洲在川普時期擔任美國亞洲分隊小隊長，在關鍵議題上處處和北京作對，川普選舉失利，莫里森頓失有力支撐。

莫里森看出苗頭不對，改向北京示好，稱中國完成了人類歷史上最大的扶貧工作，值得稱讚，但又飛到日本和菅義偉會談，達成防衛協定，並且和印度拋媚眼。這些動作看在北京眼裡，於是有了戰狼──大陸外交部發言人趙立堅在推特針對澳洲的推文。

一般認為，拜登上台後，將更加依靠美日澳印聯盟，但澳洲20年來依靠中國經濟成長，活脫脫就是端起碗來吃肉，放下筷子罵奶娘的例子，才會看準澳洲軍人在阿富汗理虧在先，硬是補上了一刀。儘管澳洲總理莫里森親上火線抗議，但一切都在北京沙盤推演中。

中國要告訴澳洲的是，做夥伴或敵人由你選，你並不占據道德高地。從更大的層面來看，澳洲的境遇，足以向印度莫迪總理和日本菅義偉首相示警。

北京對日印較軟，對白人居多的澳洲卻硬，一方面象徵著亞洲世紀強調睦鄰，但另外一方面卻也有敲山震虎演給美國和歐盟看。這一連串主動出擊，可謂謀定而後動的地緣政治新布局。