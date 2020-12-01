面對中國大陸軍事實力的愈益增強，以及兩岸軍力失衡的漸趨嚴重，大陸對台軍事威脅不斷增加的情況下，「整體防衛構想」（ODC）成為近年來台美雙方探討如何強化台澎防衛的關鍵名詞，美國政府對此尤為熱衷。

建立軍事力量，捍衛國家安全，實為普世皆然的國防目標。國防建軍與備戰用兵之要件有二：一曰「錢」，二曰「腦」。古今中外各國，從未有無窮之資源，亦沒有廉價之國防，如何在有限的資源下，建立適切的國防力量，得以預防戰爭，戰勝敵人，贏得和平，則需大智慧。

早在2009年美國國防部前助理部長葛瑞森於「美台國防工業會議」發表主題演講指出：「由於中國經濟的快速增長和軍事現代化，台灣再也不會有如同中國仰賴數量優勢的奢侈了。相反地，台灣必須通過專注於創新（innovation）和不對稱（asymmetry）來利用其質的優勢」。

此後，「創新」與「不對稱」即成為台美雙方軍事會談的主題之一，亦廣泛出現在我國政策宣示與文件中，直到近年「整體防衛構想」的正式提出，方才有較為系統化的論述。

「整體防衛構想」之原始概念，在於探索與運用「不對稱戰力」的思維，意謂藉由機動、隱蔽、分散、欺敵、量多、價廉等作戰形式及武器特性，提高用兵彈性與戰力存活性，增加敵軍作戰難度，進而以較小的資源與力量，達到較大的嚇阻效果與作戰能量。

其實「整體防衛構想」不是總統的「國防理念」，不是行政院的「國防政策」，亦非國防部的「國防戰略」與「軍事戰略」。在位階上，「整體防衛構想」是遵循並支撐「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，所釐訂「打什麼仗，如何打仗」的指導構想，亦即結合作戰思想與行動的《三軍聯合作戰要綱》。

《中華民國108年國防報告書》中闡述「整體防衛構想」涵蓋「戰力保存，濱海決勝，灘岸殲敵」三大支柱，亦即應用於中共正式發動全面武力犯台時之三軍聯合作戰。準此，原始版的「整體防衛構想」有如「甜甜圈」的概念，並未涵蓋中國大陸對台用兵的全程；換言之，它沒有完整包括國軍平時應對共軍演訓擾台，維繫周邊海空域安全，以及戰時海上交通線暢通的「圈外」任務；也沒有包括共軍登陸成功後，全國總動員的軍民聯合國土防衛作戰的「圈內」任務。

如果「圈內」補足了，就可以鞏固形成「要塞堡壘」，甜甜圈就可以變成「槓子頭」。如果「圈外」加上了，就能涵蓋國軍應對「灰區」威脅，善盡區域安全責任，也不至於淪為斷絕外援，只能「獨立固守」的「孤島危城」。

自從去年國防報告書出版後，國外及台灣已經有眾多「延伸性」論述，無論是向內持續研究我國後備動員制度改革的各種可能選項，或是向外探索國軍與友盟建構交流合作機制，均已實際展現了「整體防衛構想」的擴充性。此外，後續延展的探討，更可以漸次導引「傳統戰力」與「不對稱戰力」的配比，牽引「全民防衛」跨部會責任分擔，更可以啟發未來制定上位之「國家安全戰略」的內涵。

過去10年有關「不對稱戰力」，以及近年對於「整體防衛構想」，台美雙方政學界之間，我三軍各軍種之間，現役與離退將校之間，多存有不同之見解與重心；此不但無可厚非，更應是可喜之現象。持平而論，「整體防衛構想」實為台美雙方所共同研創，並經由國防部各聯參集體討論而逐漸成形，並非單方之所有，亦非一人之發明，實應不掛姓名，不扣帽子，以免徒增困擾，反而限制其未來持續發展。

「整體防衛構想」之妙，在於關鍵字「整體」（overall），無論中英文字義，都可解讀成「全般」、「總體」，也就使其具備巨大寬廣的延續性質。有鑒於此，未來無論人事更迭或政黨輪替，均無更名之必要。

經歷近年的探討，「整體防衛構想」已經成為台美雙方軍事交流合作，所使用的「共同通用名詞」，倘能秉持「創造發展、與時俱進」的精神，當可持續增修完善，或有可能發展出「共同作戰構想」。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長）