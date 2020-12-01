新冠肺炎病毒持續肆虐全球，我國駐外館處亦陸續出現確診案例，且有未歇趨勢。外交部與中央流行疫情指揮中心，恐要提出更周全的防疫方案，以保護外交人員的生命安全。必要時，甚至通令關閉一些駐外館處的對外領務大廳，都是必須的防疫作為。

媒體報導，我國駐外館處接連有外交人員確診新冠肺炎，包括美國、法國、波蘭、比利時、匈牙利、瑞士、希臘、土耳其、宏都拉斯、瓜地馬拉和俄羅斯；外交部長吳釗燮為此寫了封長信給外交人員，強調外交部是外館後盾。但媒體亦獲爆料指出，我國駐紐約台北經濟文化辦事處拒絕讓員工輪班工作，感染風險大增；甚至駐美代表處仍頻繁舉行餐會與宴客活動，後來係因確診人數暴增才取消。

雖然相對世界各國來說，台灣目前對新冠肺炎的防疫措施及疫情控制得宜，受到國際社會的高度肯定；但是全球其他國家則依然受到新冠病毒的影響且災情慘重，尤其是美國、中南美洲及歐洲的疫情皆十分嚴峻。因此身處在上述地區的我國人員在推展外交工作上也就備極艱辛。因為其所面臨的感染新冠病毒機率，可能是高於台灣人民的數十倍甚至百倍以上。

我駐美代表處於11月26日一口氣暴增9名新冠肺炎確診，駐美代表蕭美琴也因為接觸過確診者居家隔離等情事，說明我國外館人員感染病毒的風險確實很大。早在今年4月底，我國駐法國代表處即有一名職員確診新冠肺炎，當時外交部發言人對外表示，該確診者5月21日康復，即回到代表處上班；不料8月5日，駐法國代表處竟又出現第2名職員感染新冠病毒，此時外交部才知事態不單純。

我國駐法代表處於兩個半月內出現兩次確診的情事，以及此次駐美代表處於1個月內連續發生3次確診，累計12確診病例來看，我國駐外館處在維護外交人員健康以及防疫措施方面，確有疏漏之處。

外交部作為駐外人員的防疫後盾，未來除持續寄送口罩給駐外館處人員與眷屬之外；將來更應全盤掌握我國所有駐外館處的防疫措施，是否做得確實。未來不論是採分流上班措施、限縮活動範圍、強制配戴口罩，定期全館消毒或是透過視訊彈性辦公，台灣所有的駐外館處都應謹慎小心，不能有任何的防疫破口。畢竟「防疫視同作戰」是不分境內或境外的。

（作者為宏國德霖科技大學講座教授）