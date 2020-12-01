城市毀滅性的大敵很多，一般人平時不敢想，不願想，想多了就成了杞人憂天。能先預測與準備是現代人的奢侈，也是政治家的天職，因為現代科技進步，也知曉中外歷史教訓。

西元63年，義大利中南部的龐貝城已經發展一個美麗的城市，有兩萬人口，維蘇威山在城的西北面，山坡上鮮花遍野，綠意盎然，山頂時時噴出一些白煙，但沒有人能預知那是大禍將臨的預兆。西元79年，維蘇威火山大爆發，火山灰連續飄落八天八夜，把龐貝城埋沒。多年以後，人類挖開灰燼，罹難的人早已消熔無蹤，只留下空洞。近代考古學者將石膏灌入空洞，鑄成模型，重建了當年毀滅一瞬間的死亡姿勢，有母親抱著嬰兒，有男女相擁。

不是所有的毀滅都留下這樣鮮明的鏤刻，萬千生命卻只化成史書上的冰冷數字。

1666年9月2日，倫敦大火，燒了整整9天，中世紀城牆內的房屋付之一炬，焚燬13000多棟房屋，87間教堂，20萬人流離失所。

1755年11月1日，葡萄牙里斯本遭大地震襲擊，震央在大西洋底，三波海嘯連續沖擊，震後大火，吞噬全城，奪走了9萬人性命，占全城人口1/3。

1871年10月8日芝加哥城的一場小火在風勢助長下蔓延成毀城巨災，連燒3天，最後在10月10日清晨的一場小雨中得到控制，共奪走300多條人命，十萬人無家可歸。

1945年2月情人節，英美聯軍在德國德支敦拋下65萬枚炸彈，夷平了這座號稱北方巴洛克的美麗城市，13萬5千人死亡；8月初美軍在日本廣島與長崎拋下原子彈，12萬人死亡。

1976年7月28日早晨，芮氏規模7.8的地震襲擊中國大陸工業城市唐山，3/4的工業建築物和幾乎全數住宅毀於一旦，死亡人數在25萬到50萬之間。

2005年8月29日，卡崔娜颶風登陸美國紐奧良，部份堤防坍塌，海水倒灌，全城80%淹水，部份地區水深超過6公尺，超過1000人死亡，數十萬人撤離。

台北作為首都，是個磐石穩固、不壞之身的城市嗎？應該不是！

康熙36年（西元1698年），福建官吏郁永河來台找硫磺，由淡水河乘船進入甘達門（關渡），「水忽廣，漶為大湖，渺無涯涘！」。這個「康熙台北湖」可能是稍早1694年的一場地震，造成台北盆地因而沿山仔腳斷層陷落而成，100多年後才淤積填平。而台北北邊的大屯山的火山氣體有地涵物質混入，地底經常顫抖，地質學家判定大屯火山有重新活化的跡象。

地震、火山爆發、洪水、敵軍轟炸，核子攻擊，無論是出人意料的「黑天鵝」，或危機顯露的「灰犀牛」，都可能帶來一個城市的浩劫淪亡，寄望國家領導人與市長從長計議，對外不要惹戰禍上身，對內做好韌性城市準備，自求多福。

（作者為國立台灣大學地質科學系兼任教授）