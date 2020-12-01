11月23日衛福部透過臉書及記者會宣告，自12月1日啟動「秋冬防疫專案」，當時規定所有入境旅客，不分本國與外國人、登機前須檢附3日內核酸檢驗陰性報告，始可登機。此言一出，大批人潮趕在D-DAY前來台，一天居然有24個確診案例，引發檢驗報告可能作假之疑慮，對此限制國人入境之行政命令，全民譁然，難道以一紙行政命令禁止入境的法源，只用《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條，就可以無視《憲法》第10條及第558號大法官解釋、違反《入出國及移民法》第5條、並架空《聯合國公民與政治權利公約》第12條規定嗎？難道「小明」2.0版又重出江湖了嗎？

當2月疫情剛開始，衛福部以第7條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」為由，頒布禁止醫護、公務人員與高中職以下師生出國的禁令開始，繼而「小明」也遭禁止入境，引起違憲爭議。但衛福部處理萊豬過多，似乎不怕開水燙。居然又於23日公告要有檢陰報告才能入境，是否衛福部只要口中狂念這是「必要之應變處置或措施」咒語，就彷彿白蓮教的護體神功，刀槍不入，違法違憲都不怕。

因為民眾對此公告大加撻伐，陳時中趕在實施前一天政策大轉彎，說沒有核酸檢驗報告者可以自行陳述「正當理由」，簽切結書也可入境，但如切結不實也要處罰1～15萬元。請問「正當理由」是誰認定的標準？而衛福部要求萊豬業者需要標示，要加強自我管理，「自我管理」的基準又何在？同樣的，民眾批評政府說蔡英文訪海地「送45億元」，就被以「假新聞」移送，NCC說中天內控自律不佳，就要撤台。請問，這些不確定的法律概念，是執政黨說了算嗎？

如果政府對於攸關人命的食安問題、對於邊境防疫的措施標準是採低強度的自主管理，但對於人民的網路發言，對於中天審照，警方與NCC卻採取高強度的審查嚴管。這種對人身健康與言論自由採取雙標的做法，可看出政府施政精神的嚴重錯亂，已經不是蘇貞昌口中的本末倒置，而是上帝口中的瘋狂了。政府施政需要有一致性，信賴保護原則是施政根本。只是，現在跟執政黨談法律，無異對牛彈琴，反正我有817加上1450，全民能耐我何？

依法行政是民主政體施政的準則，疫情之初，就有學者主張應該如同九二一大地震一樣，依《憲法增修條文》第2條第3項由總統發布緊急命令。但學法律的蔡英文及蘇貞昌一意孤行，毫不理會法律之明文規定，導致陷入法規與政策扞格，政府部門互相打臉，陷入違反憲政秩序的困境，施政朝令夕改，民眾無所適從，孰令致之？

（作者為律師）