新冠病毒秋冬捲土重來，近一個月世界各地確診以及死亡數字上升，顯示病毒大軍這一波攻擊絕不手軟。為管控境外輸入病例，台灣疾病管制中心日前推出秋冬防疫專案，無論國籍，12月1日後必須出示3日內檢驗陰性的報告才能登機回台。

從發布到實施只有不到2周時間，海外國人慌了手腳，報載近幾日桃園機場入境人數猛增，都是為了趕在新規上路前回國，來自美國的人尤其多，而我就是其中之一。

11月29日返台，我在居家檢疫中得知秋冬方案陸續出現但書，包括航班延期免重驗；三大例外情況可免檢附陰性證明。回顧我這一段返國曲折歷程，不敢埋怨政府思慮不周，但想提醒相關官員慎重決策有多麼重要。

華航直飛紐約—桃園的班機停飛2個月，只剩長榮還飛，班次少、價格高，能夠訂到12月的機位已屬萬幸，乍聽秋冬防疫方案，我亂了方寸，滿腦子問題亂飛：去哪裡檢驗？有沒有不用下車的「得來速」檢查？何時去做？幾天能夠拿到報告？檢驗方式是否符合台灣規定？現在病例那麼多，去檢驗會不會反而增加感染風險？

但我還是決定提前回台，於是搶機位的噩夢再循環，11月底的班機滿滿滿，許多人跟我一樣，像是害怕午夜鐘聲敲響的灰姑娘，悽悽惶惶。指揮官陳時中輕輕一句：趁著11月底前盡速返台，對身在海外的人卻是難以承受的重。

秋冬防疫方案還沒上路，已經遭到民意反彈修修補補；上路後，若需符合指揮中心的那三大例外，海外國人勢必要花更多時間、精力、金錢取得種種證明文件（例如二等親關係的證明、親屬的就醫證明、死亡證明、自己的病歷等）。部會專案如何申請？切結書內容為何？等待指揮中心審核同意，是否曠日廢時？假如有人不符規定，執意逕行登機，航空公司人員是否有強制執法權？若入境才自費採檢，同機乘客豈不暴露在危險中？

疫情嚴峻，加強部署無可厚非，但希望政府決策能更細緻，特別是在實際操作層面，應該設身處地，不要讓國人回家的路愈發艱難。

（作者為人間福報前社長）