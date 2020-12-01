國民黨黨團1日在立法院召開黨團大會，卻爆出行政院警官隊警官在外偷聽監視。內政部長說明該便衣員警係因躲雨，並無監視意圖，行政院也立即為造成誤解致歉，但在朝野缺乏互信之際，難免啟人疑竇；加上日前行政院小編直接在立法院製作哏圖攻擊在野政黨，就算蘇揆放軟身段道歉，行政院所屬人員在立法院如入無人之境的恣意所為，已不只是違反行政中立，更是破壞權力分立，踐踏國會自主。

行政院秘書長辯稱院長警官隊是依照慣例，為維護蘇揆至立院參與院會備詢之安全，在相關各點派駐警力。不論是否真有此慣例，或其由來為何，行政院的警衛到立法院院區布點值勤，都是對立法院的不尊重與侵犯，如果蘇揆真有尊重國會之心，不應只是道歉，而是應該立即停止此等陋規。而立法院長面對國會自主一再遭到踐踏，視若無睹，未能起身捍衛，也是自甘墮落。

世界民主國家國會，都有其屬於國會自己，不受行政權干預的警衛制度，除了歷史上的緣由之外，更是確保立法機關能夠不受威脅與干預，獨立行使職權。英美系的國會，根據傳統設有警衛長，主要任務即在於為維持國會院區與相關建築設施的安全，並可承議長之命行事警察權，維持會議秩序。美國國會為作證需要還可對官員或民眾發出傳票，對於無理由拒於出席聽證者，由國會警衛進行拘捕，強制其出席作證。此外，他們在重要場合也常扮演著許多儀式性的角色，成為國會權力自主的重要象徵。

國會的警衛何以必須從行政部門分離，一方面源自於機關首長對其所轄領域，有維護自身安全與確保其運作不受外界干擾所享有之「家宅權」；另方面則是為了維持權力分立，避免國會議員安危與意志受制於行政部門。1913年10月中華民國臨時大總統袁世凱為迫使國會選其為正式總統，安排軍警喬裝公民團體包圍國會，要求不選出總統就不准議員吃飯。當時759位議員在歷經14小時飢寒交迫後，第3輪才選出總統，顯見國會要能維持獨立運作，屬於自己的維安警力有多麼重要。

目前《立法院組織法》第31條已設有總務處警衛隊掌理安全維護與警衛事宜，員額編制達174人，應足以應付一般情況下閣揆到院備詢之需。若特殊情況下，立法院尚可根據《立法院警衛勤務規則》第3條，隨時請求治安機關調派員警支援勤務，但這些人必須受到立法院之指揮監督。

小小的立院本已警戒重重，今天行政院警官隊如果目的在維護行政官員之安全，除人數無需過多外，應該集中在護衛對象周遭即可。然內政部長所言透露，行政院的警衛於立法院內各處布點，是否必要已頗有疑問，這些武裝人員亦非立法院要求所派，更無須聽命國會指揮監督，其在國會內部恣意行動或肩負「其他」任務，甚至讓立委有感到受干擾的「疑慮」，立法院根本無法管，豈不成為國會自主的化外之地？

為了維護大學自主與自治，警察機關不能任意進入校園搜索與抓人，已經成為大家的共識，但是今天的立法院卻連大學都不如，任由行政部門警衛出入遊走，干擾立委工作，而游院長連氣也不吭。不僅如此，立法院駐衛警卻仍由「內政部警政署派充之」，地位也遠不如司法部門之下，從招考、調動到升遷都不受行政機關控制的法警，看來台灣離真正的國會自主還有很長的路要走，這又豈是蘇揆一句道歉就能解決的了？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）