中央疫情指揮中心宣布，12月4日至17日暫緩引進印尼籍移工，移工這顆未爆彈因染疫問題先引爆，倘若行政院再不正視移工對台灣長照的影響，隨著引爆的是印尼政府明年1月起實施移工「零付費」政策，都因行政院從不願意「認真」跨部會解決移工問題所衍生對社會的影響。

受到1天有24例境外移入確診，其中20例為印尼籍移工，疫情中心暫緩2周引進，正代表衛福部疏忽對印尼疫情的掌握，早在今年1月疫情肆虐全球時，於2月，許多國家確診病例不斷增加，2.6億人口的印尼竟然是「零確診」。

當時，哈佛公衛學院曾表示，印尼與武漢兩地的交通往來頻繁，經廣義線性迴歸模型預測，印尼應有1至10例確診，但未傳出疫情讓研究人員相當驚訝，後來證實，印尼根本欠缺檢疫經費與工具，如果台灣每個月都有上千位移工來自印尼，這防疫缺口早該防堵。

今年每個月印尼移工在台灣的數量不斷遞減，不是因為衛福部長照2.0服務覆蓋率紓解壓力，覆蓋率才剛過半（51.42%），仍嚴重欠缺照護人力，被視為「輔助人力」的國際移工，受到疫情影響，任期到返國後，新人卻無法再入境，且入境後的集中檢疫床位不足，預估至少超過4000位移工排等床位進不來，至今年10月底，印尼社福類看護工比年初少了1萬人。

接下來的未爆彈是印尼政府從明年1月起，海外雇主負擔原本由移工自付的出國機票、簽證等安置費用約新台幣7萬元，使得雇主的負擔增加，將再次衝擊長照家庭。

政府從未正視移工在長照中的角色，長照政策中25萬的國際移工仍為「輔助人力」，國內不足10萬的照服員卻為「主要人力」，再加上國際移工歸屬勞動部，長照卻為衛福部業務，雙頭馬車下，這群長照的「輔助人力」往往被長照政策所忽視，卻是台灣長照體系中為主要支柱，影響到25萬家庭生活作息，造成問題層出不窮。

若要杜絕頭痛醫頭的惡習，為台灣長照體系奠立根基，一定先將照護人力政策定位清楚，社福類移工業務轉歸衛福部，由衛福部規畫移工的長照訓練課程，並具體規畫如何因應印尼政府「零付費」政策，是將勞動部過去所規畫的替代國家移工開始輸入，或是學韓國，直接由政府或由公法人在印尼設立「直聘中心」，免去仲介費用，解除這顆將爆未爆彈的引信。

同時，衛福部除對雇主提供「喘息服務」，也應利用直聘政策，規定移工進入台灣後，除目前的集中檢疫，還應先接受與本地照服員一樣的90小照顧服務專業訓練與臨床實習，提升照護品質，同時，保障移工基本工作條件及人權，讓台灣在《各國人權報告》的汙名得以洗刷。（作者為長照政策研究者）