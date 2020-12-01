民進黨桃園市議員王浩宇日前在臉書貼文，盛讚大賣場販售的穀飼美國無骨牛小排非常好吃，卻在文末刻意標記「有瘦肉精」，意思是指賣場銷售的美牛含有萊克多巴胺。

這是繼前行政院發言人丁怡銘公開指稱台北牛肉麵冠軍使用萊劑後，民進黨人再次拿民間企業祭旗，試圖合理化民進黨政府開放含萊劑美豬政策。

和丁怡銘一樣，王浩宇也迅速被業者打臉。不同的是，王浩宇並不打算善罷干休，繼續用各種小道消息試圖繼續延長戰線，引發社會高度議論。罷免王浩宇的行動已如箭在弦上，明年1月即可見真章；被民眾唾棄、輿論斥責，對王浩宇來說，就像死豬不怕燙，或許他早已不在乎，然而，對家樂福或是同樣有販售美牛的企業和賣場來說，無端被指商品含有萊劑，以致信譽受損、業績受挫，卻是無妄之災。

從民進黨政府宣布開放萊豬之後，部分綠營政治人物護萊豬不遺餘力，如民進黨立委吳思瑤在立法院教育委員會審查《學校衛生法》相關草案時，語出驚人說，「有關萊劑的恐懼都是炒作出來的。」言下之意，食用萊劑根本不會有事，如果真是如此，那教育部不讓學生吃、國防部不讓軍人吃、退輔會不讓榮民吃、警政署不讓警消吃…，豈不是吃飽了撐著嗎？還有，民進黨過去何必反對？難道綠色政客都喝了孟婆湯，前塵往事一概失憶嗎？

又如台灣基進的陳柏惟，身為在野黨不思監督執政黨，卻把所有的力氣都拿來對付同樣在野的國民黨，還大言不慚的說，要1打35，而後遭鎖喉KO就哭爸哭母的，簡直是丟人現眼。民進黨人多勢眾不缺馬屁精，3Q立委若想建戰功，下次還是先練過再來。

上述綠委固然可惡，畢竟只是自己的鬼滅之刃，自己找死也就罷了，更等而下之的是丁怡銘、王浩宇之流，為萊豬撐腰卻要拉無辜的民間業者墊背。

更何況，受到民進黨人胡亂指控影響的，不只這些被點名的店家，相關的、不相關的業者也被連累，業績下滑。由此也可知，民眾對萊劑、萊豬有多麼擔心害怕，稍有風吹草動，採買的態度即轉為保守。不難想像，明年1月1日民進黨政府正式開放萊豬後，民眾恐怕會減少豬肉的食用量，先觀望一陣子再說。屆時即使是國產豬，也將難逃銷量下跌。

更何況，從開放美雞後，本土雞的市占率從7成降至4成可知，萊豬進來後，台灣豬農前景堪慮，養豬協會日前竟還有閒情逸致批評在野黨浪費食物，這不是敵友不分，而是不知死活。

開放萊豬後，台灣從食安到養豬產業都將遭到嚴峻的考驗甚至傷害，這是何等大事，無良政客卻趁機大撈政治資本，踩著國人的健康往上爬，還恣意糟蹋認真守法做生意的店家，如此可惡可恨，人民必將反撲。

（作者為資深媒體人）