美國總統當選人拜登鄭重宣布，美國回來了。意思是，經過川普總統4年亂政，美國現在終於回來了。同理，受美國直接影響的台灣，在川普政府誘導下一連串胡作非為的蔡政府，現在別無選擇，也只能跟著回來了。

川普不得美國人心，也不得世界人心。選前英國民調針對15個國家的調查，只有台灣支持川普超過拜登，幾乎是世界的唯一，可見當前台灣民眾的世界觀何等受到扭曲，何等逆全球主流的價值。川普分裂美國的種族關係，幾乎放任新冠肺炎疫情不管，不斷退出國際多邊組織，同時又對中國抓狂式的攻擊，表面強勢，卻是自殘。

至於台灣何時偏離世界主流軌道呢？應該說，去年夏天香港的「反送中」是轉折點，原本蔡政府第一任前3年的年改，黨產會、促轉會等所流露權力傲慢的氣焰，造成民進黨縣市長選舉大敗。按理，蔡政府今年就會下台，兩岸關係會好轉，經濟重回正軌，兩岸可以開始認真討論長期的和平統合之道。「反送中」爭取民主自由本來沒問題，可以根據實際情況逐步推進，但是當運動發展成扔汽油彈、搗毀公共設施、高舉港英旗和美國旗、毆打不同意見的路人，就徹底變質了。

激化的一個重要原因是川普政府和一些右翼團體暗中鼓動，而且提供實質支援，加上西方媒體火上加油，造成近半年的恐怖電視畫面。激起台灣人強烈的恐懼感，讓蔡總統抓到機會，扮演台灣安全捍衛者的姿勢，並在連任選舉中獲大勝。接著，今年美國大選，川普政府的唯一政見就是不斷批判和醜化中國，新冠疫情升高後，更是加大力度，為了挑起對抗，刻意利用蔡政府。譬如，把台灣跟大陸詢問疫情的信函說成「刻意輕忽台灣示警」，把大陸初期處理的忙亂說成「故意隱瞞」，接著又把責任推給世衛組織，痛批祕書長譚德塞。

這些作法都讓蔡政府變得超亢奮，此外，川普政府還不時派飛機戰艦過來一下，儘管只是做樣子，但對蔡政府已經很受用了。美國不斷把高價的舊式武器硬塞給台灣，心機險惡，厚顏無恥，這哪裡是我們認識的美國！

就在這種極度扭曲的國際環境下，蔡政府也跟著扭曲了台灣民主，扭曲了台灣人心。台灣社會被激起空前的仇中意識，選擇漠視蔡政府的法西斯手段，包括收買媒體，透過髒嘴成天咆哮謾罵，利用激進青年擔任網軍側翼，鼓動已變成歷史文盲的新一代，打壓在野黨，關閉中天等等。在川普傷害美國，擾亂世局的1年中，蔡政府對內也無往不利，並讓民眾誤以為自己真的有美國做靠山，而不知道自己被勒索一大筆買武器的巨款，被強迫吃美豬，而且隨時會掉入戰爭的火海中。

如今，川普亂政總算告一段落，拜登要開始療傷止痛，那麼接下來台灣呢？首先就是在民眾的眼中，國際局勢的真相會浮現出來，美國自傷過重，現在重新強調國際合作，對外政策會大幅放軟，反映出美國真實的國力，而且好整以暇的中國必然是「敵退我進」，進一步擴大國際影響，各國也會跟著風向走。

去除了美國靠山的假象，蔡政府政策會顯現空前國際孤立的真相，台灣民眾也會看得一清二楚，關心的重點會轉為「為什麼你們把事情搞成這樣？」蔡政府嘴巴越硬，民眾就越反感，如此台灣就開始回來了。當然，就跟美國一樣，真正回來，必須是下次縣市長選舉之後了。