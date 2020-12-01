立法院為了政府開放美豬進口議題吵翻天，正當絕大多數國人憂心含有萊克多巴胺的美豬即將進口，前中央研究院院長李遠哲竟語出驚人表示，「在標準以下吃了，對健康影響不大！」諾貝爾獎得主竟如此不科學的護航萊豬。李遠哲，饒了大家吧！

李遠哲在科學界有其貢獻，但超出科學界的「貢獻」，尤其介入重大公共政策，早已是公認的台灣亂源。普設大學教改的建言導致目前許多大學搖搖欲墜、大學教學品質低落，是李遠哲遭受的最大負評之一，他還為此辯護，把失敗的教改推給前教育部長吳京。

李遠哲說三道四的重大政策還包括921重建與兩岸問題等，一度惹惱前總統李登輝，批評李遠哲「到處點到為止，卻從來不願意腳踏實地做最基本的苦工，這會變成是在搞造神運動，無法真為國家做事。」

前總統陳水扁能在2000年順利當選總統，李遠哲一篇〈向上提升或向下沉淪〉的力挺文章，是當年壓倒國民黨的最後一根稻草。諷刺的是，李遠哲支持的結果是台灣選出了一位貪汙總統，他參與諸多的政策制定使得台灣跟著沉淪，卻從未見李遠哲為此道歉。

李遠哲光環在歷經教改風波後已蕩然無存，針對萊豬脫口而出「有萊克多巴胺的豬一定不好，這是不一定的。」這種毫無科學根據的說法，完全呼應民進黨的洗腦版本。反毒豬聯盟精神科醫師蘇偉碩就回嗆「萊豬就是毒豬」，李遠哲不說「安全標準」，就是因李遠哲很清楚萊豬有健康風險。

李遠哲如果專心一意在科學研究領域深耕，會是一個值得尊敬的諾貝爾獎得主。如今他的信用早已崩盤，還要為民進黨政府漂白萊豬，不僅違背科學良知，也讓諾貝爾獎蒙塵。