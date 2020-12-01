台灣平靜已久的新冠疫情，近日來突然三級跳，9天增加了61名境外移入個案，暴增之快令人心驚，且大多來自印尼，政府在11月30日新增暫停6家印尼人力仲介公司仲介移工來台，此事清楚顯示國際第二波疫情來勢洶洶，我們必須嚴格做好把關，而且要為春節的海外國人返國潮及早預作準備。

國際防疫專家早已警告，秋冬將是疫情再掀高峰時，果然疫情從秋天起重新狂飆，至今全球已超過6300萬人確診，147萬人死亡，美國、印度、巴西災情最為嚴重。相較之下，新冠疫情初始源頭的大陸卻能夠持續壓制疫情，至今各項管制措施都沒有放鬆，還研發出4款疫苗，開始進行國內接種。本月底巴西也將為民眾接種大陸疫苗。英美幾家藥廠的疫苗研發也陸續傳出好消息，估計今年底或明年將可批准上市。

政治凌駕專業的防疫

台灣阻敵於境外一直做得很好，連續半年多沒有本土案例，民眾生活一如往常，絲毫不曾遭受過封城之苦，放在國際間直可謂防疫奇蹟。但國際第二波疫情有如狂濤，任何一個小破口都能讓台灣的防疫網崩潰，因此我們要特別注意幾項重要議題：

第一個問題，連日來境外移入案例暴增，顯示外來人口的確是最大病毒來源。原本台灣要求入境者出示陰性檢疫證明，但是用核酸檢測、抗原快篩還是血清抗體並不統一，現在中央流行疫情指揮中心統一要求核酸檢測證明，除奔喪等3種特殊狀況可免附證明，到台灣再自費採檢外，國人若難以取得檢驗報告，也可以陳述理由簽切結書入境，再自費採檢，政府若認為其理由不正當則可開罰。但這其中有不少細節難以操作，例如對方機構的檢測水準、報告是否造假、理由是否真實都難以查驗。

事實上，各國疫情有高低，指揮中心如果絕對不肯入境全面普篩，至少應該有個疫情分級處理，疫情嚴重國家的民眾入境時一律篩檢，藉此堵住最大可能的病毒源。但指揮中心一直對美國和大陸有差別待遇，明明美國疫情嚴重全球第一，大陸疫情控制到只有零星新增，指揮中心卻對美國寬鬆、對大陸嚴苛，陸生、陸配和小明們來台困難重重，這種政治凌駕專業的態度，於防疫有害無益。

第二個問題就是即將出現的春節返鄉潮。這包括了數十萬台商、家屬和學生，以及從美國等其他國家返台的民眾，我們供給民眾檢疫隔離的場所一直嚴重不足，現有集中檢疫床位是2072個，占床率已達7成。目前要求入境者提出陰性核酸檢測證明，然後返家居家檢疫或居家隔離，但很多人並不符合條件，例如家裡沒有單獨衛浴的房間、無法保持家人互動距離或家有老人等。平時檢疫旅館都已經一床難求了，春節時期返鄉潮大舉湧來，需要大量的檢疫旅館床位，政府應該趕快掌握需求並增加床位，想辦法讓返鄉者有安置之地。

多位台商協會會長原本希望政府能推出縮短檢疫期的「春節泡泡」，但遭防疫指揮官陳時中拒絕。就防疫來說，14天潛伏期的觀察是應該審慎維持的，這不是便利與否的問題，而是整個防疫安全網的問題。想返台度春節的台商可能必須安排早點回台，才能在春節前檢疫出關，但一定會有許多台商需要檢疫床位，政府也得及早想辦法安排，畢竟算算時程，也只剩下1個月能安排場所和因應人手了。

建立台灣的疫苗能力

最重要的問題是疫苗。最近衛福部話講得很滿，先說至少取得460萬劑，再說已掌握1500萬劑，但到底和哪家廠商下好訂？何時交貨？具體細節諱莫如深。如果是國際疫苗分配的COVAX，台灣不是分配順序的前位，而且台灣還拒絕用大陸疫苗。美英等國大廠疫苗早就被大量下訂，何況還要優先供應其本國人，屆時台灣遲遲沒疫苗可打，當其他國家都開放邊境時，台灣卻被迫繼續封關，後果將非常可怕！

台灣研發疫苗的速度是慢了一點，以藥廠技術與規模來說，我們確實和美歐大廠有段差距，但疫苗研發還是應該努力進行，不能坐等國際疫苗進口。新冠疫情為害甚巨，不見得短期內可消失，建立我們自己的疫苗能力，才是對民眾健康的長遠保障，這比口罩外交更有功能與意義。