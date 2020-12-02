北宋時，直腿椅的使用者逐漸增多。在河南方城的北宋墓中曾經發現石雕的直腿椅子。今河南禹縣白沙發現的北宋第一號墓和第二號墓中，壁畫上墓主夫婦坐的都是直腿靠背椅。人們從席地而坐到使用椅子，桌子的高度也相應提高。坐在椅子上吃飯避免了席地而坐走光的危險，垂腿也放鬆了腿部肌肉，使人在吃飯時，下肢能獲得最大程度的休息。

仕宦貴族必備太師椅

宋初，桌椅僅限富貴人家使用。宋代中期，百姓之家開始使用桌椅，但僅限於男人使用，女人不可以與男人一樣憑桌而坐。在士大夫家，婦女如果坐椅子會被人譏笑沒有「法度」。北宋晚期，桌椅真正開始在民間普及開來，成了我們在《清明上河圖》中隨處可看到的情景。

宋代還有一種仕宦貴族家中必備的坐具─太師椅。「太師椅」之名的由來，見宋代張端義《貴耳集》：「今之校椅，古之胡床也，自來只有栲栳樣，宰執侍從皆用之。因秦師垣在國忌所，偃仰，片時墜巾。京尹吳淵奉承時相，出意撰制荷葉托首四十柄，載赴國忌所，遺匠者頃刻添上；凡宰執侍從皆有之，遂號太師樣。」文中所說的秦師垣，即南宋時任太師的大奸臣秦檜。從式樣來看，太師椅是在栲栳圈椅上添加了木製荷葉托首。

另外，宋代還出現了方凳和長條凳，這類凳子至今還在市井中使用著。粗木長凳是在唐床的形制上蛻變而來，與床頗有淵源。五代關仝的《關山行旅圖》中繪有長桌凳，宋代的《文姬歸漢圖》和《清明上河圖》等畫中均有長凳。我上小學時，教室裡用的就是長條凳，現今鄉下地方待客用的八仙桌，坐的也是這樣的長條凳。

回到宋代吃野菜

我上班的地方距離繁塔不遠，從辦公室窗戶就看得到塔的雄姿，中午吃過飯後，我常去繁塔附近散步助消化。有時感慨腳下的塵土才是真正的宋代土地，因為這裡地勢高，從來沒有被黃河淹沒過，卻曾被蘇軾、李清照、柳永等人踩過。唐詩中說：「君住長江頭，我住長江尾，日日思君不見君，同飲一江水。」不敢說「同飲一江水」，但與這些宋代先賢可說是同踏一片土。整個開封城地下完美地藏著北宋的舊都，我們走在古人的上空，在舞榭歌臺的頂端行色匆匆。無論是馬行街還是州橋夜市，如果在夜晚經過，依稀能感受到夜市煙火的味道。那是宋朝的味道。

說起宋朝的味道，既然腳下的土地是宋朝的，在繁塔下採摘野菜，按理說也算是宋朝的野菜吧？

宋人已經認識到了素食對健康的幫助，宋代已有《筍譜》、《本心齋疏食譜》、《山家清供》等素食書籍，他們認為「醉醲飽鮮，昏人神志。若疏食菜羹，則腸胃清虛，無滓無穢，是可以養神也」。有一年，北宋文壇領袖歐陽修帶著一幫哥兒們到山中野炊，這位「醉翁之意不在酒」的太守「山肴野炊蔌，雜然而前陳者，太守宴也」。

黃庭堅〈次韻子瞻春菜〉裡寫了十多種春天的野菜：「北方春蔬嚼冰雪，妍暖思采南山蕨。韭苗水餅姑置之，苦菜黃雞羹糝滑。蓴絲色紫菰首白，蔞蒿芽甜蔊頭辣。生葅入湯翻手成，芼以薑橙誇縷抹。驚雷菌子出萬釘，白鵝截掌鱉解甲。琅玕森深未飄籜，軟炊香秔煨短茁。萬錢自是宰相事，一飯且從吾黨說。公如端為苦筍歸，明日青衫誠可脫。」一股腦兒把宋代常見野菜全數打盡，除了韭菜、菰（茭白）、薑等是人工栽培，剩餘的蕨菜、苦菜、蔞蒿、蔊、菌子都是野生的。一首詩就成了一桌菜餚，黃庭堅真是個「烹飪高手」。

葷素都吃的蘇軾在山東密州做官時，經常帶著下屬利用休息或上班時間到古城挖野菜吃，一點也不怕有人舉報他開小差，還直接寫了〈後杞菊賦並敘〉說：「與通守劉君廷氏，循古城廢圃，求杞菊食之，捫腹而笑。」他也寫了杞菊的吃法：「春食苗，夏食葉，秋食花，冬食根。」

春天是吃菊苗的大好時節，可做成菊苗粥、炸菊苗、菊苗蛋湯等。司馬光在開封府任職時，因為公務繁忙有些勞累，再加上經常應酬，吃煩了大魚大肉，在園子裡一看到菊苗，「採擷授廚人，烹瀹調甘酸，毋令薑桂多，失彼真味完。」吃完後渾身清爽，「餔啜有餘味，芬馥逾秋蘭。神明頓颯爽，毛髮皆蕭然。乃知愜口腹，不必矜肥鮮。」我沒吃過菊苗，無法體會詩人的舒坦與颯爽。他們的經歷倒是給我一些啟發，如果開發出菊苗菜餚，一定會大受歡迎。

菊苗雖然沒吃過，我倒是吃過同樣是菊科的「茵陳」。春節時，我妹妹專門採了一包，讓我一早就吃到立春後最鮮嫩的野菜。開封俗語說：「三月茵陳四月蒿，過了五月當柴燒。」我吃茵陳不外乎兩種做法，一是蒸來吃、二是做成涼拌。宋代《本草圖經》中有「家茵陳」之名，也就是我們吃的那種野菜。

中國第一部由國家編修的處方集、宋代太平惠民合劑局的《太平惠民合劑局方》，其中的〈甘露飲〉就有「甘露兩地與茵陳」字樣，可見茵陳入藥至少在宋代就有了。明朝時的揚州人則會採摘茵陳苗，與麵粉摻和後，做成茵陳餅來吃。（待續）