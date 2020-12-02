無色覺醒》賴岳謙：日媒小報驚天預言？川普可能突發訪台？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第774集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「日媒小報驚天預言？川普可能突發訪台？」

日本媒體《夕刊富士》（富士晚報）11月30日以報紙頭版的篇幅爆料美國總統川普，很有可能在卸任前以突襲的方式訪問台灣。此消息在台灣引起高度的討論，但事實真的是如此嗎？

「富士晚報」是立場偏右且只在日本近畿地方發行的小報，報導的標題總以八卦聳動聞名，而這次其他大報都沒有相關的新聞，只有在這個地方小報有，消息的可信度本就存疑，

且這並非該報首度報導川普可能訪台的消息。美國大選前「富士晚報」就曾於10月12日獨家表示，川普考慮「承認台灣地位」並閃電訪台，營造總統選舉的10月驚奇。但當時相關單位都否認有此訊息，而主流美國媒體也都沒有報導。

如今富士晚報再度挑起相關話題，本就有「假新聞」的嫌疑，但台灣卻有部分媒體將此大肆宣揚，企圖「以假弄真」，混淆台灣民眾的視聽，其目的不言可喻。但既然如此我們便也假戲真做，各位可以試想，以川普自我享樂主義的個性判斷，川普與其國務卿蓬佩奧真的會想來台灣嗎？

先前由美國的盟國之一的沙烏地阿拉伯，首度舉辦的20國集團（G20）高峰會，該會議是透過視訊方式進行，而美國總統川普卻遭媒體爆料說，出席開幕儀式並致詞後，就翹掉接下來的「疫情因應」場邊會議，離開白宮驅車前往維吉尼亞州史特林（Sterling）的川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club）打小白球。

當時正是英國首相強生正在致詞的時間，如此享樂主義至上的美國總統，真的會如媒體所報導的於卸任前突襲訪問台灣嗎？

上述的事情不禁讓我們聯想到，先前國民黨籍立委曾銘宗在質詢外交部次長曾厚仁時，談到如果美國的總統川普跟蓬佩奧如果訪台，外交部的態度是如何？外交部當時表示，我們當然歡迎。因此外界也理解台灣對美國高官訪台是非常歡迎，且不能持反對意見的。

但現實與理想始終是兩回事，外交部隨後馬上聲明表示，立委質詢是假設性的問題，不能夠就此表示外交部真正的態度，打消外界的疑慮。

時間回到2017年12月時，美國國會通過的國防授權法要求美台軍艦互訪。而中國大陸駐美國公使李克新就表示，「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武裝統一台灣之時。」以此表明中國大陸的立場。這也說明台美的關係牽動兩岸，更影響中美。因此可以大膽的估計，川普卸任不會於卸任前到訪台灣。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！