「渾元形意太極門」掌門人馬保國，幾天前對戰一位業餘拳擊手，不到30秒，就被打倒在地。他腫著眼對鏡頭說，「年輕人不講武德，偷襲69歲的老同志，這好嗎？」，「不講武德」成了流行詞。

不久後，武氏太極第六代傳人陳勇對上大陸 「格鬥狂人」徐曉冬，徐只用兩腿一拳，前後12秒就讓陳勇認輸落敗。陳勇歸結兩個失敗原因，一、墊子太軟，在上面使不上勁；二、光線太強，睜不開眼，習慣在室內比賽。此言一出，輿論再次譁然。

歸結這兩場「比武」，能引起這麼大的討論，主要在於「反差」。一是中西對撞的反差。太極代表中國文化，拳擊格鬥代表西方，兩種文化對決，就像是電影《葉問》，可惜最後結果相反；二是老少的反差，都是年輕人打敗老年人，但並不存在少欺老，因為都是老的宣戰在先。三是虛與實，那兩位自稱太極高手，其實招搖撞騙居多，馬保國過去曾拍影片，自稱以「閃電五連鞭」痛擊對手；陳勇則自稱當過偵察兵，在部隊錘煉多年，有豐富搏擊經驗，自稱是「最能打的傳武太極大師」。想不到如此不堪一擊。

最後，就是兩人的事後辯解，全在牽拖，更凸顯他們的糗態，這也讓人想到基進黨立委陳柏惟，日前撂話要在立院「1打35」，結果沒幾下就被國民黨立委林為洲架住脖子拉走。

一句老話當歷久彌新：狂妄自大，終究會被打回原形。