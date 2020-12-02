12月1日星期二，是立法院表定進行總質詢的時間。與上周5丟內臟相比，這一日可謂風平浪靜。由副院長蔡其昌主持會議，13位立委排排站上去質詢蘇貞昌。

媒體的焦點，往往都只放在蔣萬安與蘇貞昌對嗆，蔣萬安與蘇貞昌到底誰被打臉上面。然而有另外一件事卻被忽略：明明表定有17位立委要進行30分鐘的施政總質詢，卻只有13位上台，而蘇巧慧、沈發惠、何志偉、張廖萬堅等4位綠委，把當面質詢改成書面質詢，委由公務員代答，非常nice的節省了蘇貞昌的時間。

而有上台的莊瑞雄、何欣純、陳明文、陳歐珀、林楚茵、許智傑、陳瑩等7位綠委，也都貼心的把質詢時間砍半，減少到15分鐘。不只如此，許多綠委上台後，先花個幾分鐘批判一下前面大罵蘇貞昌的藍委的論點有多荒謬，再開始他們所謂的「質詢」。

之所以把質詢二字加上括號，是因為他們問的東西許多都是事務官層級的議題，從頭到尾溫良恭儉讓，隻字不提稍微尖銳一點的議題，彷彿蘇貞昌是堯舜再世，不需質疑一樣。

前陣子，行政院小編才被抓到在立院議場2樓作匿名圖文嗆在野黨立委，說立院空轉一天會浪費960萬，藍委多可惡多可惡。但如果11位綠委就是比較認真的7位上台放水，先自砍質詢時間再不痛不癢質詢，混的4位則根本不演了，質詢直接改書面，讓公務員文字遊戲交差。如果真只是這樣搞，那民進黨憑什麼痛罵國民黨占領議場不做事？你們領納稅人薪水卻不行使質詢的職權，這種拿錢不辦事的行徑，跟背信、瀆職的罪犯有何不同？

萊豬進口議題，涉及國人健康，在野黨的批判未必100%站得住腳，但蔣萬安等在野黨立委（不只國民黨，還包括民眾黨張其祿）至少拿得出勇氣，選擇在總質詢場合，把30分鐘質詢時間用好用滿，提出立論質疑蘇貞昌院長，總也是一個捍衛自己主張，替自己主張負責任的表現。看看蔣萬安，一質詢就先被綠委趙天麟臉書汙衊「金童再次不堪一擊」，要不是蔣馬上拿出去屏東參加養豬場的影片，還不知道要被網軍修理得多慘呢。

許多綠委不敢質詢，質詢了也不敢談萊豬，甚至在議場痛罵質疑萊豬的在野黨同事，但翻開他們臉書，卻也不見任何捍衛萊豬進口的圖文。奇怪？不是對在野黨充滿意見嘛，為何不敢在自己的地盤表態支持萊豬進口呢？

這裡面最讓人難過的是台北市綠委何志偉，他家裡經營銀行，與大陸生意密切，是最可能務實面對九二共識的綠營人物。10月分也公然在民進黨委中常會提出「建請美豬進口數量控管，緩解衝擊」，氣到蔡英文主席不發一語，把場面弄尷尬，事後還敢說：「我一直認為政策溝通的王道應該以民為主，公開透明，這才是政府與國人之福。」但這次呢？

這次讓我們看到，民進黨是一個充滿強迫團結氣氛的政黨，何志偉上次的勇氣讓人佩服！但不過2個月，馬上就縮回，只敢「書面」質詢了。上台質詢蘇貞昌施政表現？抱歉，12月的何委員不敢了。

民進黨一再指控國民黨可惡，占領議場時罵藍委不做事，丟內臟時罵藍委敗壞國家形象。講得振振有詞，但看看他們自己，對蘇貞昌放水，形同自宮，這種怠於執行職務的瀆職行為，就比較對得起人民給的薪水嗎？納稅人養你們，是讓各位對行政院院長歌功頌德的嗎？公僕的失職，頭家會記住的。（作者為網路媒體工作者）