9月19日早上，廣州白雲機場，隨著疫情逐漸緩解，出行的人潮有所回升。幾乎滿座的「國內出發」候機廳，一些人左顧右盼著，脫掉口罩，狼吞虎嚥地吃起午餐──原定下午一點飛往上海的飛機，無限期延遲了。一些心急的乘客，堵在登機口，圍著地勤嚷嚷著，希望能「討一個說法」──為何從下午一點延到三點又延到四點三十五分？能否說明延誤的原因？準確能起飛的時間究竟是幾點？

一延再延的航班

地勤被擾得不勝其煩，終於無奈地開口說，因為「演練」，最近的航班都經常延遲。具體幾點能飛？他也不知道。地勤叫大家耐心坐著，等候廣播通知。

「演練？什麼演練？」Nick在人群中，聽到地勤的話，心頭一緊。他手裡的手機，正好滑到微信公眾號推送的一則新聞──「解放軍飛機進入台灣空域」。而且，不止一次，而是最近頻繁進出台海西南角。

Nick忍不住想起，臨出門前，母親略帶擔憂的問句：「就不可以在家寫論文嗎？一定要回去嗎？」此次，Nick飛往上海的目的，是為了轉機，赴台繼續學業。

自疫情爆發以來，隨著「陸人」被限制入台，兩岸交通也持續縮減，「小三通」暫停，飛機直航僅剩四個城市五個航點，此前自由往來慣了，才忽然發現，其實兩岸互通直航也不過十一年的光景。

早前十天，9月9日，廈門機場，腳步匆匆的旅人們或許不會留意到，在飛往台灣的航班值機櫃台前，一個瘦小的身影錯愕得哭紅了雙眼：「怎麼可能？！我明明檢查過很多次了，大通證（大陸居民往來台灣通行證）怎麼可能會過期？！」櫃台的小哥哥告訴空竹，不是她的證件本身過期了，而是她的簽注過期了。

「我原本非常興奮的，終於可以回台灣了！」然而，因為簽證過期而沒辦法登機，空竹瞬間崩潰了，「我在廈門機場哭了，特別難受。」空竹訂了當天回家（瀋陽）的機票，重新辦證。幸好，辦證的過程很順利。9月24日，空竹終於如願以償地降落在了台灣桃園機場。

陸生在機場哭泣

一個在學陸生（不是新生），如果因為證件、簽注過期了，要重新辦證入境台灣，需要經過繁瑣的流程──在當地台辦開立「赴台學習證明」，到公安局申請辦理大通證、延期簽注。拿到新的大通證後，把證件號發給台灣學校負責幫忙陸生辦證的老師，辦理「入台證」（台灣入出境許可證）。還有，疫情當下，需要再向台教育部申報，拿到「境外生入境許可證明」。

在家等候證件辦下來的期間，空竹擔心萬一這次再回不去，該怎麼辦？「我媽說，回不去也沒關係」，空竹表示，「父母會覺得，在『家』是最安全、最沒有風險的，不論是出於對政治局勢還是疫情的擔憂。」對於空竹能再次返台，「我媽有點喜憂參半的感覺」。

抵達台灣的第二天，空竹在微信朋友圈寫道：

在飛機上透過雲層的縫隙，看見這片綠色土地的時候，我的眼淚安靜又洶湧地滾落下來。257天，台灣，我終於回來了。

坐上去隔離酒店的大巴時已是傍晚，窗外下著很溫柔的雨，雲浪很沉默地翻騰在視野的遠處，山巒的輪廓仍舊模糊卻篤定。我很沉默地望著熟稔又珍貴的周遭，心裡卻異常的洶湧。耳機里放著的音樂，剛好是去年離開台灣時候的那一首陳粒的《望穿》。

「山綿延不斷形成手掌的紋理，漂流倒退在身後問不出歸期。你是不是在雲的腳下，在等雨落下，是不是在平原盡頭望穿海峽。」

9月9號，廈門高崎機場，我被查出簽注過期，不能領登機牌。我記得拖著四十多斤的行李箱退出出境閘口的時候，機場工作人員問我，「你，對，就是你，你不飛了嗎？」

我說，「嗯，我不飛了。」我把遊魂一樣的自己拖進機場的咖啡廳，打了數不清的電話。任憑眼淚爭先恐後，大顆大顆地往下掉。

在廈門回瀋陽的飛機上，一整天沒吃飯的我遊魂一樣地盯著飛機餐發呆，絲毫沒有食慾。老吳開車來機場接我回家，那天瀋陽下了很大的雨，異常刺骨的冷風鑽進領口。我很沉默地盯著雨刷器左右搖擺，老吳忽然開口，「我發現家裡的拉麵還剩了很多啊，這下你回家了，可以吃一吃了。」

那一刻，路燈的光都變得溫柔。

9月24號，從機場到酒店的大巴，其他陸生陸續下車，我是最後一位乘客。

外面很吵，司機師傅扯著嗓子問我，第幾次來台灣。我扯著嗓子回答他，我來台灣，已經快四年了。

朋友問我，為什麼回不去台灣要那麼傷心，為什麼那麼想開學想回台灣。

我說，因為台灣對我來說，就像我的家一樣。

我覺得過去的這一歲，上帝特別的愛我。

來酒店的路上掉了好幾次眼淚，因為深深知道這次能回台灣有多麼不容易。真的要感謝台辦，感謝學校幫忙的老師，感謝爸爸媽媽，感謝願意在許多個偷偷哭泣的晨昏陪我的朋友，感謝為我代禱的大家，感謝上帝。感謝大家的幫助，也感謝大家包容我的粗心。

這個秋天，這一年，疫情、停滯、意外。太多的猝不及防，太多的跌宕起伏，太多的悲歡離合。那些突如其來的都催促我長大，讓我更深刻地明白，許多事情不是想要就能得到，不是計畫就能實現，不是努力就能勝利。

但是那些烏雲後面的溫暖，也讓我更深刻地看見，自己是怎樣地被愛。

回到台灣覺得幸福

已經忘了是什麼時候，把一年兩度的飛台灣稱為「回」台灣。

再次踏上這片土地，每一吋空氣都讓我覺得幸福。

我和朋友說，我今年的願望是在台灣過生日。

今天，隔離的第一個早上，就被各種生日祝福「吵」醒，從昨天起就開始收到朋友的「投餵」。

我從床上爬起來，拉開厚厚的窗簾，大片溫柔的陽光落進房間的地毯，也落進我的心裡。

回到台灣，就是上帝送給我最好的生日禮物。

季節的列車總是不能回頭，那些悲哀歡欣、意外和跌宕，也許只是成長的句讀。

但是總有些感動，總有些相逢與重逢，值得被認真期待、銘記和珍藏。

在時間的褶皺里，那些無言的愛與溫柔，都是上帝與你們給我最好的禮物。

（《求學台灣，半是蜜糖半是傷》之四）

（Rosen／陸生）