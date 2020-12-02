最新民調民進黨政府聲望重挫，行政院長蘇貞昌受創最重，民意支持度逼近死亡交叉邊緣，蔡英文總統聲望同步下墜，信任度從10月分的60.9%降至11月分的55.6%，減少5.3個百分點；不信任度33.4%增至39%，增加5.6個百分點。施政滿意度60.7%下降至56.7%，減少4個百分點；不滿意度35.8%增至40.6%，增加4.8個百分點。兩者都是1月大選以來最低，尤其信任度的降低後果嚴重。

施政能否獲得民意支持，算是績效評估，屬於對事的評價，信任度則是對人的評價，直接展現人民對領袖的信任程度。蔡英文總統信任度劇降，代表兩個意義：一、人民對她治國能力開始有疑慮，二、對她做為國家領導人能否忠誠謀國、篤行正道產生懷疑。

一個獲得超高選票連任的總統，第二個任期剛過半年，信任度就直直落，不信任度同時劇增，適足以反映她越來越不被人民信賴。這是她個人的危機，也是民進黨的危機，更是整體台灣的危機。當人民不再信任領導人的作為，無論她起心動念如何良善、施政多麼認真、努力都是枉然。

大內宣無助民調止跌

照理說，蔡總統已經打造了全方位的宣傳體系，掌控了絕大部分傳統媒體，勾串了無數社群媒體，有強大的網軍供其驅使，又有嚴刑峻法伺候異議者發聲，憑藉威權勢力打造一套「大內宣台灣模式」，強而有力打擊所謂假訊息，宣傳力度遠甚於以往，為什麼不能獲得人民高度信賴？

道理很簡單，宣傳系統雖然多元綿密，但在媒體背後掌控的政府，所作所為卻盡是邪門歪道，荒腔走板，人民的眼睛完全洞穿，多數人還具有免疫力，不會被排山倒海的虛偽宣傳牽著鼻子走。大家都心知肚明，這個政府圖謀置在野勢力、民間團體與異議媒體於死地，排除異己不惜動用一切政治工具，而且越來越傲慢執政，決策專制，連最基本的憲政規範、溝通協調程序都棄之不顧。另一方面，則把反中親美路線推到極致，把台灣帶到兵凶戰危邊緣。

以她主導的美國萊豬進口來說，她無視民意必然強烈抗議，竟主動把人民的健康出賣給外強，企圖換得虛無縹緲的利益。而且，換了位子就反其道而行，2009年在野時說「拒絕瘦肉精，政府做不來就下台」？現在改口說「吃萊豬是給國人多一種選擇」。

拋棄基本理念與價值

過去高談言論自由，每年盛大紀念鄭南榕，如今不顧憲法、忘諸法理、蔑視程序正義，把中天新聞判處死刑。如此顛三倒四，前後矛盾，要人民如何相信她是正直的、可信賴的領導人？人民已經看穿，她沒有基本理念，沒有一貫堅持，今日之我可以完全推翻昨日之我，更可以將歷來宣示與標榜的價值棄之如敝屣。

她對外緊抱川普和美國大腿，對內決策專制獨裁，而且越來越不遮掩意識形態掛帥，不僅使兩岸關係惡化，也嚴重妨礙台灣的長遠發展，但她都在傲慢與偏見折射之下，或視而不見或輕描淡寫。低估台灣不能加入RCEP的傷害；卻自圓其說開放萊豬有助於台美關係建立，誘導國人將希望放在將遠在天邊的台美經濟「諒解備忘錄」（MOU）。習近平總書記公開表態要加入CPTPP，如果成真，台灣又被排除之外，經貿邊緣化將減損台灣經濟競爭力與廠商利益。

行政院長蘇貞昌行事霸道，施政蠻橫粗暴，支持度快速跌落，激化朝野鬥爭，已經完全不適任閣揆，蔡總統無視於此，還表明沒有更換計畫，這分明是在擺爛，任憑事態惡化發展。這些重大的生存發展問題，既無對策，又不予重視，一切反中親美是尚，台灣民眾又如何能信賴她？

她反中親美越來越百無禁忌，激發了中共加大軍事施壓力道，演習與軍機繞台頻率日增，她對此耿耿於懷，不斷發出警訊。其實，外來威脅固然要防，如若內政不修，鬥爭不息，招怨不絕，搞得民眾離心離德，怨聲載道，信任蕩然，那就有陷入崩解的危機，可怖程度不下於外來威脅。

不幸的是，蔡英文所作所為造成的後果就是這樣，台灣因而已經陷入內外交相困的局面。她再不改弦更張，另謀善策，則人民對她的信任度必將日益低落，讓國家陷入停滯耗損當中。